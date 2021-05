La fonction Night Shift d’Apple n’aide pas à dormir selon une nouvelle étude

En ce qui concerne les smartphones, il faut prendre en compte d’autres facteurs que l’exposition à la lumière bleue , explique Mme Jensen. « Toutes ces autres formes de stimulation qui ne sont pas liées à la lumière sont tout aussi importantes ». Si vous lisez un article déprimant ou que vous riez sur TikTok au moment de vous coucher, ce niveau de vigilance et d’engagement entravera probablement votre capacité à vous endormir, et filtrer la lumière bleue ne compensera pas cet effet.

Les chercheurs ont mesuré les résultats du sommeil, notamment la durée totale du sommeil, la qualité du sommeil, le réveil après le début du sommeil et le temps nécessaire pour s’endormir. Aucune différence significative dans les résultats du sommeil dans les trois catégories n’a été notée. Les chercheurs ont divisé l’échantillon en deux groupes, l’un ayant une moyenne d’environ 7 heures de sommeil et l’autre dormant moins de 6 heures chaque nuit.

Selon l’étude, la fonctionnalité « Night Shift » n’améliore pas le sommeil. Chad Jensen, professeur de psychologie à BYU, a travaillé avec des chercheurs du Cincinnati Children’s Hospital Medical Center et a comparé les résultats du sommeil de personnes appartenant à trois catégories. Le sommeil est un phénomène étrange et compliqué, et une simple fonctionnalité du smartphone ne fera probablement pas grand-chose pour lutter contre les nuits blanches.

En 2016, Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité à iOS appelée « Night Shift ». Ce mode devait permettre de réduire la lumière bleue, et il prétendait contribuer à améliorer la qualité du sommeil de ceux qui utilisent leur iPhone juste avant de se coucher. Il est dit que la lumière bleue émise par les smartphones perturbe la sécrétion de mélatonine et a un impact sur le cycle du sommeil. Elle ne semble pas être à la hauteur de ses promesses.