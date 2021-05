Les smartphones OnePlus auront une boutique de thèmes avec OxygenOS 12

by

Android a toujours été très personnalisable. Qu’il s’agisse de packs d’icônes et de lanceurs Android ou d’applications qui personnalisent les menus et plus encore, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec votre smartphone Android.

Maintenant, si vous avez un smartphone OnePlus, vous serez heureux de savoir qu‘en dehors de toutes les options de personnalisation que OxygenOS offre déjà, vous obtiendrez également une boutique de thèmes avec la mise à jour OxygenOS 12 très bientôt.

L’annonce de la boutique de thèmes provient des forums OnePlus, où la société a annoncé qu’elle sera disponible avec la prochaine mise à jour majeure de l’OS – ce serait OxygenOS 12, ce qui signifie que celle-ci pourrait être poussée aux utilisateurs dans un peu de temps avec un peu de chance.

Les boutiques de thèmes ne sont pas une idée nouvelle, en fait, Samsung a un catalogue assez gigantesque de thèmes (gratuits et payants) sur sa propre boutique de thèmes pour One UI. Il existe également un grand nombre de magnifiques thèmes MIUI. Cependant, l’apporter aux smartphones OnePlus a été l’une des principales demandes de la communauté, et la société le fait enfin.

Il n’est pas clair si la boutique de thèmes OnePlus sera entièrement gratuite, ou si des thèmes payants seront également disponibles sur la boutique. Il est plus probable qu’il y aura un mélange de thèmes gratuits et payants, mais nous devrons attendre le lancement d’OxygenOS 12 pour en savoir plus.

Un événement le 18 mai

En attendant, la société va tenir un événement Open Ears Forum pour la boutique de thèmes. Donc, si vous avez des idées sur la boutique de thèmes d’OxygenOS 12, des plaintes, des suggestions ou quoi que ce soit, vous devez absolument vous inscrire pour faire partie du forum. Les personnes intéressées peuvent postuler depuis le forum (ou en cliquant sur ce lien).

L’événement Open Ears Forum aura lieu le 18 mai, de 14 à 16 heures. Les personnes sélectionnées pour participer recevront également des cadeaux, notamment une carte postale Hasselblad, un pin’s OEF et un T-shirt.