Vous pouvez désormais contrôler Deezer sur votre HomePod avec Siri

Les utilisateurs de HomePod peuvent désormais demander de la musique au service de streaming Deezer, les enceintes connectées d’Apple étendant le support de Siri. La nouvelle fonctionnalité vocale fonctionne à la fois avec le HomePod original, qui a été abandonné, et le HomePod mini, plus récent et plus petit.

Lorsqu’elle sera activée, les propriétaires pourront définir Deezer comme leur service musical par défaut. Après cela, des commandes telles que « Hey Siri, joue Nirvana » utiliseront automatiquement leur compte Deezer pour cela.

Si vous ne définissez pas Deezer comme service par défaut, vous pourrez, comme pour les autres services de musique, demander à Siri de faire une sélection spécifique dans le catalogue de la société. Pour cela, vous devrez ajouter « sur Deezer » à la fin de la commande. Par exemple, « Hey Siri, joue Nirvana sur Deezer » sélectionnera les morceaux spécifiquement à partir de ce service, et non à partir de n’importe quel autre service défini par défaut.

En outre, il prendra en charge les listes de lecture personnalisées de Deezer, que la société appelle Flow. Il s’agit de bandes sonores personnalisées, basées à la fois sur les favoris que vous avez activement sélectionnés, mais aussi sur des recommandations basées sur ce contenu. Elles prennent également en compte la musique que vous écoutez couramment dans le catalogue Deezer au sens large, ainsi que les préférences de genre et d’artiste indiquées lors de la création d’un compte Deezer.

Il est également possible de façonner cette liste de lecture Flow pendant l’écoute sur le HomePod et le HomePod mini. Deezer prend en charge l’utilisation de Siri pour aimer ou ne pas aimer les morceaux, ainsi que l’utilisation de la lecture aléatoire et de la répétition.

Un abonnement payant requis

Bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, vous devez être un abonné payant de Deezer pour bénéficier du contrôle vocal avec Siri. Cela signifie être sur le plan Premium, HiFi, Famille, ou Étudiant. Si vous êtes un utilisateur de Deezer HiFi, vous bénéficierez également d’un streaming de meilleure qualité.

Deezer Premium est proposé au prix de 9,99 euros par mois, sans publicité, avec des sauts illimités et, bien que cela ne soit pas pris en charge par le HomePod, un mode hors ligne pour l’écoute sur smartphone. Deezer Family est à 14,99 euros par mois pour les mêmes fonctionnalités, mais avec 6 comptes distincts pour un foyer. Deezer HiFi, quant à lui, est également facturé 14,99 euros par mois, mais pour un seul compte qui a accès à un catalogue de titres FLAC High Fidelity ainsi qu’à de la musique 360 Reality Audio.

Deezer sur HomePod sera lancé initialement en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Allemagne, au Japon, au Mexique et en Espagne. Vous trouverez l’option permettant de lier votre compte à vos enceintes connectées Apple dans l’application Deezer, sur la page des paramètres.