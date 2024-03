Renaissance de Siri : iOS 18 et l’impact de l’IA Gemini

La prochaine mise à jour iOS 18 s’annonce comme l’une des plus importantes de l’histoire d’iOS, notamment grâce à l’intégration poussée de fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Parmi ces nouveautés, des améliorations significatives de Siri, l’assistant numérique d’Apple, sont particulièrement attendues. Bien que la date précise ne soit pas encore annoncée, la communauté des utilisateurs d’iPhone est impatiente à l’idée de découvrir, lors de la conférence des développeurs WWDC 2024 en juin, les évolutions prévues par Apple pour son assistant virtuel.

Lancé en 2011 avec l’iPhone 4s, Siri avait marqué les esprits, positionnant Apple comme un pionnier dans le domaine des assistants numériques. Cependant, au fil du temps, Siri a été dépassé par des concurrents comme Google Assistant et Alexa d’Amazon. Aujourd’hui, un renouveau sous le signe de l’IA semble être la clé pour revitaliser cet emblématique outil.

Comme annonce hier, Apple serait en discussion avec Google pour obtenir une licence pour l’intelligence artificielle Gemini, ces pourparlers étant déjà à un stade avancé.

En plus de bonifier Siri, Apple envisage d’utiliser Gemini pour intégrer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA dans iOS 18. Apple et Google ont déjà conclu un accord pour établir Google comme moteur de recherche par défaut sur Safari, un contrat qui rapporterait près de 20 milliards de dollars par an à Apple. Toutefois, cet accord est sous le microscope du DOJ, ce qui signifie que toute nouvelle collaboration, y compris pour l’utilisation de Gemini, devra probablement recevoir l’approbation du Département de la Justice ou d’une autre autorité réglementaire aux États-Unis.

Une transformation très attendue

Sur Android, les utilisateurs peuvent déjà installer l’application Gemini et choisir de remplacer Google Assistant par Gemini, bien que certaines fonctionnalités, telles que les rappels ou la gestion des médias, ne soient pas prises en charge. Sur iOS, l’accès à Gemini serait disponible via l’application Google, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur avec des capacités améliorées.

Le potentiel accord entre Apple et Google pour la licence Gemini pourrait transformer Siri, répondant ainsi aux attentes de nombreux utilisateurs d’iPhone qui espèrent voir des améliorations significatives de leur assistant virtuel.