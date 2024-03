WWDC 2024 : Siri prêt à évoluer avec de nouvelles capacités d’IA ?

Lorsque Siri a été présenté pour la première fois lors de l’annonce de l’iPhone 4s en 2011, les utilisateurs d’iPhone étaient ravis de disposer de leur propre assistant numérique virtuel et les possibilités semblaient infinies. Mais aujourd’hui, Siri est plus frustrant qu’autre chose, surtout lorsqu’on le compare à Google Assistant. Chaque année, les personnes investies dans l’écosystème Apple espèrent qu’Apple a amélioré Siri au-delà de l’ajout d’une nouvelle voix ou d’un nouvel accent. 2024 pourrait être cette année-là.

Le blogueur yeux1122 affirme que lors de la WWDC 2024, qui devrait avoir lieu en juin prochain, Apple annoncera de nouvelles capacités d’IA générative pour Siri, basées sur le modèle Ajax interne d’Apple.

Good news:

Apple is currently using LLM to completely revamp Siri into the ultimate virtual assistant and is preparing to develop it into Apple’s most powerful killer AI app.

This integrated development effort is actively underway, and the first product is expected to be… pic.twitter.com/rN3Fh3sw7L

— Revegnus (@Tech_Reve) November 9, 2023