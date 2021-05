Le AirTag d’Apple a un menu caché pour les développeurs

Les AirTags d’Apple sont peut-être conçus pour faciliter la chasse aux objets, mais un menu de débogage secret dans l’application Localiser permet de débloquer des détails supplémentaires sur les dispositifs de suivi. Lancé le mois dernier, chaque AirTag est doté à la fois de la technologie Bluetooth et de l’Ultra Wideband, ce qui permet de le localiser non seulement par la distance par rapport à votre iPhone, mais aussi par la direction dans laquelle il se trouve.

C’est dans cette interface — qu’Apple appelle « Recherche » — qu’un mode de mystérieux débogage a été découvert. Habituellement, l’interface utilisateur est assez dépouillée, avec un affichage de la distance à laquelle se trouve le AirTag et, si vous avez un iPhone récent équipé du chipset U1, une flèche vous indiquant la bonne direction.

Cependant, si vous tapez sur le nom du AirTag quatre fois, une interface de débogage apparaît au-dessus. Elle a été repérée par l’utilisateur de Reddit Alex Magri-Olson, rapporte 9to5Mac, et semble être un vestige de l’époque où Apple peaufinait les performances des trackers.

Il y a un certain nombre de choses différentes affichées en même temps. En haut, il y a des informations sur l’orientation de l’iPhone lui-même — nécessaire pour savoir de quel côté vous êtes vous-même tourné — et l’emplacement du AirTag. L’écran indique également si le système haptique d’Apple est actif, le smartphone vibrant de différentes manières en fonction de la distance qui vous sépare du tracker et si vous êtes orienté dans le bon sens.

En dessous, on trouve une rangée d’options pour le nombre de points à l’écran pour l’animation de la flèche, ainsi qu’un bouton pour le « mode Eco » qui réduit la résolution de la caméra.

Enfin, un ensemble de curseurs permet de modifier la vue de la caméra lorsque vous êtes en mode « Recherche ». Il convient de noter que, bien que vous puissiez réinitialiser chaque curseur en appuyant sur l’étiquette située à sa gauche, il n’y a généralement pas d’option de réinitialisation globale ; il est donc préférable de ne pas trop bricoler de peur de modifier quelque chose et de ne pas pouvoir restaurer les valeurs par défaut d’Apple.

Des options que nous n’aurions jamais dû voir

En général, les interfaces de ce type sont supprimées avant que les versions du logiciel ne soient livrées aux utilisateurs finaux. Après tout, il est possible que quelqu’un modifie accidentellement les paramètres et découvre qu’il a modifié les performances d’un accessoire. On ne sait pas si Apple avait l’intention de laisser cette interface de débogage présente, et il est tout à fait possible qu’elle disparaisse d’ici la prochaine version d’iOS.

Ce que nous espérons voir ajouter, en attendant, ce sont de nouveaux paramètres qui pourraient aider chaque AirTag à devenir plus utile. Actuellement, par exemple, un dispositif de suivi ne peut être associé qu’à un seul Apple ID, ce qui signifie que les objets partagés ne peuvent pas être localisés dans Localiser par un groupe familial.