Apple abandonne le HomePod, mais le HomePod mini continuera à exister

Faites vos adieux au HomePod original ! En effet, l’enceinte connectée d’Apple alimentée par Siri sera abandonnée selon le géant à la pomme croquée. Lancée au début de l’année 2018, l’enceinte a reçu des éloges pour sa grande qualité sonore, mais son prix de 349 euros à la sortie signifiait qu’elle avait du mal à s’imposer face à ses rivaux d’Amazon et de Google.

En effet, l’ensemble du lancement avait été une lutte pour la firme de Cupertino. HomePod a été annoncé à la WWDC 2017 en juin de la même année, mais sa date de sortie a été repoussée plusieurs fois. Ce n’est qu’en février 2018 que les livraisons et les ventes en boutique ont commencé.

Apple a par la suite tenté de répondre aux critiques sur les prix, mais elle s’est tout de même avérée être difficile à vendre. Une partie du défi résidait dans le fait que plusieurs fonctionnalités offertes par d’autres enceintes connectées — comme le couplage stéréo et l’utilisation multi-pièces — n’arrivaient pas avant des mises à jour ultérieures du firmware. À cela s’ajoutent les frustrations liées à Siri et aux capacités de l’assistant par rapport à Alexa et Google Assistant, ainsi que la préférence d’Apple pour maintenir les services musicaux rivaux à distance.

Aujourd’hui, Apple a confirmé à TechCrunch qu’il est temps pour le HomePod original de faire ses adieux. Les stocks existants de l’enceinte seront vendus, par Apple en ligne et dans les boutiques, mais une fois qu’ils seront épuisés, il n’y en aura plus.

Au lieu de cela, la société prévoit de se concentrer sur le HomePod mini qui a été lancé l’année dernière.

Focus sur le HomePod mini

« Le HomePod mini a été un succès depuis ses débuts à l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle intelligent de la maison, le tout pour seulement 99 euros », a déclaré Apple dans un communiqué. « Nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini. Nous abandonnons le HomePod original, il continuera d’être disponible jusqu’à épuisement des stocks sur l’Apple Store en ligne, dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients de HomePod des mises à jour logicielles ainsi qu’un service et une assistance depuis Apple Care ».

Mais, à un tiers du prix du HomePod original, le HomePod mini ne semble pas aussi impressionnant. Cependant, il est beaucoup plus conforme à ce que Amazon et Google facturent pour leurs enceintes connectées. Cela ouvre la porte à un moyen plus rentable d’installer Siri dans un plus grand nombre d’endroits de la maison.