Instagram propose désormais des Live uniquement audio, probablement pour contrer Clubhouse

Clubhouse est devenu la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux et, naturellement, tout le monde cherche à le copier et à le tuer. Ces rivaux ont en fait beaucoup d’occasions de le faire, étant donné que Clubhouse a encore une portée limitée en termes d’invitations et de plateformes. Cela dit, tout le monde ne veut pas le copier trait pour trait et certains essaient de donner une tournure différente à la plateforme sociale exclusivement sonore. C’est notamment le cas d’Instagram, propriété de Facebook, qui vient de déployer une nouvelle option exclusivement audio dans les salons en direct (Live Rooms).

Certes, Instagram ne se transforme pas tout à fait en Clubhouse, mais il est difficile de ne pas considérer cette mise à jour sous l’angle de la fulgurante ascension des plateformes audio comme Clubhouse et Spaces de Twitter. Qui aurait pensé que des conférences téléphoniques seraient la prochaine grande nouveauté des réseaux sociaux ?

Instagram Live Rooms est une version spéciale d’Instagram Live. Alors que ce dernier permet à un hôte de parler avec un autre utilisateur d’Instagram, les Live Rooms peuvent en compter trois pour un total de quatre flux vidéo en direct. Cependant, dans les deux cas, le public reste un groupe passif et sans voix qui ne peut interagir que par le biais du chat.

Mashable rapporte qu’Instagram vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité simple qui transforme le Live en un endroit uniquement sonore. Au fond, il s’agit d’une modification très simple. Les animateurs auront la possibilité de désactiver leur vidéo et de recréer en partie l’expérience du Clubhouse. Ironiquement, ils peuvent aussi simplement couper l’audio, ce qui a probablement des applications plus limitées – utile juste au cas où vous diffusez depuis une salle de bain, je suppose.

Bien sûr, ce n’est pas exactement un clone de Clubhouse, car rien ne change pour ceux qui regardent le flux en direct.

Pas un clone, mais le secteur de l’audio ciblé

Clubhouse et ses nouveaux rivaux permettent au public de participer à la discussion avec leur voix, du moins selon l’hôte qui contrôle la session. Pour l’instant, Instagram le positionne simplement comme un moyen de réduire la pression sur les utilisateurs qui doivent se montrer sous leur meilleur jour pour se connecter avec leurs amis ou leurs fans.

Facebook a d’autres projets visant à réduire la part de marché de Clubhouse pendant qu’il est encore jeune. Il s’agit notamment de la récente annonce de l’arrivée de fonctions « audio sociales » sur ses principales plateformes, ainsi que des applications et des services expérimentaux, tels que Hotline, orientée questions-réponses.