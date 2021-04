Microsoft publie un nouveau Feature Experience Pack de Windows 10

Microsoft vient d’annoncer un nouveau Windows Feature Experience Pack spécifiquement destiné aux membres du programme Windows Insider qui exécutent la version 21H1 de Windows 10. Ceux qui attendent avec impatience la sortie de la nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 vont devoir attendre encore plus longtemps.

En d’autres termes, le nouveau Windows Feature Experience Pack 120.2212.3740.0 est disponible aujourd’hui pour les canaux Beta et Release Preview dans le programme Windows Insider, bien qu’il soit très important de savoir qu’il sera proposé comme une mise à jour optionnelle. En outre, la mise à jour ne sera pas offerte aux appareils commerciaux dans le canal Release Preview.

L’idée est de tester les changements avec les testeurs volontaires du programme Insider.

Quant à ce qui est nouveau dans ce Windows Feature Experience Pack, Microsoft n’a inclus qu’un petit correctif. Plus précisément, l’entreprise a « supprimé les hyperliens non fonctionnels dans la fenêtre Input Method Editor (IME) ». Ces mises à jour du Feature Experience Pack sont fournies aux Insiders depuis Windows Update, tout comme les builds et les mises à jour cumulatives.

Microsoft s’apprête à finaliser la version 21H1 de Windows 10 et à l’envoyer aux premières vagues d’appareils dès le mois prochain. Cette nouvelle version se présentera sous la forme d’une mise à jour de qualité, et n’inclura donc pas de grands changements, la version RTM devant être signée dans les semaines à venir.

La version 21H1 de Windows 10 arrive à grands pas

Microsoft a également confirmé que l’accent ne serait mis que sur de petits changements sous le capot cette fois, tous basés sur les commentaires des utilisateurs, semble-t-il. « La version 21H1 de Windows 10 comportera un ensemble de fonctionnalités améliorant la sécurité, l’accès à distance et la qualité. Les fonctionnalités que nous publions dans cette mise à jour sont axées sur les expériences de base sur lesquelles les clients nous ont dit qu’ils comptaient le plus en ce moment. Nous avons donc optimisé cette version pour répondre aux besoins les plus pressants de nos clients », a expliqué Microsoft, révélant que la version 21H1 comprendra la prise en charge de Windows Hello multicaméra, des améliorations de WDAG et d’autres mises à jour liées aux entreprises.

Selon le calendrier de publication de Microsoft, la version 21H1 devrait être finalisée et publiée pour les premières vagues de dispositifs de production d’ici la fin du mois prochain.