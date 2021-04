Windows 10 May 2021 Update est enfin terminée et devrait être prochainement déployée

La prochaine (imminente) mise à jour de fonctionnalités de Windows 10 a été officiellement baptisée May 2021 Update, et est presque prête à commencer à être déployée. Dès maintenant, elle est disponible pour les membres du programme Windows Insider dans le canal Release Preview. Pour l’instant, elle n’est disponible que pour les « chercheurs », ce qui signifie que si vous vérifiez les mises à jour, vous aurez l’option de télécharger la mise à jour de la fonctionnalité.

Nous savions que la mise à jour 21H1, comme elle a été précédemment connue, arriverait très bientôt, ce n’est donc pas une grande surprise – et la première grande mise à jour de l’année qui arrive en mai est assez banale (nous avons eu une « mise à jour de mai » pour les deux dernières années consécutives).

Microsoft a annoncé qu’elle pense que la build 19043.928 est la version finale — sauf contretemps de dernière minute — et qu’elle prépare maintenant la mise à jour Windows 10 May 2021 Update qui sera lâchée au public à un moment donné le mois prochain.

Comme dit précédemment, le géant du logiciel a noté que la mise à jour de mai 2021 sera d’abord poussée aux testeurs dans le canal Release Preview, bien que ces personnes devront rechercher et sélectionner le téléchargement sous Windows Update (il devra être déclenché manuellement, en d’autres termes, et ne viendra pas automatiquement sur leur PC).

Comme vous le savez probablement, la mise à jour May 2021 Update n’est qu’une mise à jour mineure, et c’est la deuxième fois de suite que Microsoft en lance une (ce qui est sans précédent).

Quelques ajustements

Même en tant que mise à jour mineure, elle apportera quelques changements à Windows 10, naturellement, et ils comprennent l’amélioration de Windows Hello avec un support multi-caméra et quelques ajustements de sécurité. Cependant, il n’y a pas une énorme quantité de choses dans cette nouvelle version, et rien de vraiment très intéressant pour l’utilisateur lambda.

Si vous attendez des changements plus importants, comme ceux que nous voyons dans le canal Dev, ils devraient arriver cet automne. C’est alors que nous devrions commencer à voir les mises à jour de l’interface utilisateur de Microsoft dans la mise à jour « Sun Valley », l’émulation x64 pour Windows sur les PC dotés d’une puce ARM, et peut-être même l’émulation Android.

Une précédente rumeur indiquait que la mise à jour de May 2021 Update serait terminée en avril, et déployée en mai, et cela s’est avéré être en plein dans le mille.