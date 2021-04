Le AirTag d’Apple perdu peut aussi être retrouvé par un smartphone Android

On ne sait pas encore comment cela fonctionnera dans la pratique. Néanmoins, on peut imaginer qu’il s’agira d’une fonctionnalité optionnelle, car Apple sait que tout le monde ne voudra pas donner son numéro à des inconnus — mais cela montre qu’Apple souhaite faire du AirTag une force redoutable dans le monde de la localisation.

Une fois qu’un AirTag d’Apple est mis en mode objet perdu, les iPhone et iPad à proximité capteront son signal Bluetooth et vous indiqueront anonymement l’emplacement de l’objet depuis l’application « Localiser ». Si les smartphones Android ne peuvent pas encore utiliser l’application « Localiser » d’Apple, ils pourront en revanche utiliser leurs lecteurs NFC pour obtenir des informations utiles (comme votre numéro de téléphone et le numéro de série du AirTag) afin de vous restituer votre objet perdu.