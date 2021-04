Tout ce que Apple a annoncé à son événement « Spring Loaded »

Apple vient de clôturer son événement « Spring Loaded », annonçant de nouveaux iPad, iMac, et plus encore. L’événement a été riche en nouvelles de la société, et cela plaisir de voir Apple renouer avec des keynotes de grande envergure où le show est extrêmement rythmé et dense en contenu ! Nul doute que cette keynote du 20 avril restera dans les anales.

Si vous voulez savoir rapidement ce que Apple a annoncé, parcourez la suite de cet article avec un condensé des 8 plus grandes annonces de la soirée.

iPad Pro 2021 : la puce M1 arrive

Apple a dévoilé ses nouvelles tablettes iPad Pro, et elles sont équipées de la même puce M1 conçue par Apple que celle qui équipe les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini (et le nouvel iMac, également annoncé aujourd’hui). Le modèle de 12,9 pouces est doté d’un écran amélioré qui utilise 10 000 Mini LED, et Apple l’appelle l’écran Liquid Retina XDR. Les deux iPad Pro sont également dotés d’une nouvelle caméra ultra-large de 12 mégapixels qui peut vous suivre automatiquement pendant les appels vidéo.

Vous pouvez commander les tablettes le 30 avril, et elles seront disponibles dans la deuxième quinzaine de mai. Le modèle de 11 pouces est proposé à partir de 899 euros, et celui de 12,9 pouces à partir de 1 219 euros.

iMac 2021 : un nouveau design, et la puce M1

Comme attendu, Apple a présenté un iMac entièrement redessiné qui est également équipé de la puce M1. Il est très fin, possède un écran de 24 pouces, une caméra FaceTime 1080p et est disponible en 7 coloris différents. Il sera également livré avec un nouveau clavier sans fil qui inclut le Touch ID pour l’authentification.

Vous pouvez acheter le nouvel iMac en quatre couleurs à partir de 1 449 euros et en 7 couleurs et de meilleures spécifications à partir de 1 669 euros. Vous pouvez le commander à partir du 30 avril, et il sera disponible dans la deuxième quinzaine de mai.

Apple dévoile enfin ses trackers d’objets : le AirTag

Apple a enfin dévoilé ses traqueurs d’objets AirTag, dont on parlait depuis longtemps, et que vous pouvez suivre dans l’application Localiser. Vous pouvez également personnaliser votre AirTag avec des emoji et des lettres. Vous pourrez les précommander vendredi pour 35 euros, et ils seront disponibles le 30 avril. Vous pouvez également obtenir un pack de quatre pour 199 euros.

L’Apple TV 4K se dote de la puce Apple A12 Bionic

Apple a révélé une nouvelle Apple TV 4K, qui est équipée de la même puce A12 Bionic que l’on retrouve sur l’iPhone 12. Elle peut désormais lire des vidéos HDR et à haute fréquence d’images. Elle sera proposée à partir de 199 euros pour 32 Go. Elle sera disponible en précommande le 30 avril et sera disponible dans la deuxième quinzaine de mai.

En outre, Apple a révélé une nouvelle télécommande Apple TV, qui est faite d’aluminium et possède un pavé tactile en haut. Il y a également un bouton Siri sur le côté.

Un iPhone 12 en mauve

Apple va sortir un nouvel iPhone 12 et 12 mini de couleur mauve. Il sera disponible en précommande vendredi, et il sera lancé le 30 avril.

Apple lance les abonnements aux Podcasts dans l’application

Apple a annoncé l’arrivée d’abonnements dans l’appli Podcasts, qui vous donnent des avantages comme l’écoute sans publicité. Le service sera lancé dans 170 régions et pays le mois prochain. La société procède également à une refonte de l’application Podcasts.

