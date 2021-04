Apple AirTag vs. Tile : comparaison des dispositifs de suivi d’objets

La perte d’objets tels que les smartphones, les écouteurs et les casques n’est que trop fréquente. Vous pouvez donc avoir l’esprit tranquille lorsque vous savez que vous disposez d’un moyen de localiser vos biens. C’est pourquoi de nombreux fabricants d’appareils, qu’il s’agisse de smartphones ou d’écouteurs, proposent un système de localisation intégré qui vous permet de retrouver votre appareil à l’aide d’une application.

Mais qu’en est-il des articles non électroniques, ou des appareils électroniques qui n’ont pas de système de suivi intégré ? Les clés, les vestes et les télécommandes, par exemple. C’est bien d’avoir un moyen de suivre ces objets aussi.

Pendant un certain temps, Tile est resté l’une des solutions les plus populaires, fournissant des trackers, alias dispositifs de suivi, abordables que vous pouvez placer sur une variété de différents types de produits. Désormais, Apple a également créé son propre traceur appelé AirTag. Quelle est la différence entre Tile et AirTag ? C’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article.

Tile vs. AirTag

Tile propose différents dispositifs de suivi, dont le Tile Sticker, le Tile Mate, le Tile Pro et le Tile Slim. Le Tile Sticker est un petit traceur que vous pouvez coller sur des équipements de plein air, des appareils électroniques comme une télécommande, ou pratiquement tout ce qui a une surface dure. Les Tile Mate et Pro se fixent sur votre objet et sont idéales pour être placées sur des porte-clés.

Les principales différences entre le Mate et le Pro sont que le Pro est plus bruyant et offre une plus grande portée, tandis que le Mate est plus fin. Le Tile Slim est destiné aux espaces étroits, et il fonctionne bien pour des articles comme les portefeuilles et les ordinateurs portables. Tile vend également des trackers Pro et Slim en édition limitée dans des couleurs et des designs amusants.

Apple ne propose qu’un seul type de AirTag. Il s’agit d’un petit appareil rond qui mesure 31,9 mm de diamètre et 8 mm. La société propose une personnalisation gratuite sous la forme de gravures et d’émojis, et vend également des accessoires séparés comme des anneaux pour attacher le AirTag aux clés, ou des sangles pour l’attacher à un sac à main ou à un sac à dos.

Compatibilité

Tile est compatible avec la technologie Bluetooth, et vous utilisez l’application Tile (disponible sur iOS ou Android) pour localiser votre dispositif de suivi. Tile fonctionne également avec Google Assistant, Alexa et Siri, de sorte que vous pouvez utiliser des commandes vocales pour dire des choses comme « Hey Google, demande à Tile de faire sonner mes clés ».

Le AirTag d’Apple utilise également la connectivité Bluetooth, et il est doté d’une puce U1 conçue par Apple pour une recherche ultra-large et précise. Les AirTags fonctionnent avec la fonction « Localiser » des appareils mobiles Apple (modèles iPhone et iPod touch avec iOS 14.5 ou ultérieur et les modèles d’iPad avec iPadOS 14.5 ou une version ultérieure). Les AirTags sont plus limités que Tile en ce qui concerne les appareils qui fonctionnent avec eux.

Caractéristiques

Tile propose quatre principaux produits, qui offrent chacun des fonctionnalités différentes. Le Tile Sticker et le Tile Slim sont étiquetés comme étant étanches à l’eau avec une durée de vie de la pile allant jusqu’à trois ans, tandis que le Tile Mate et le Tile Pro sont étiquetés comme étant étanches à l’eau avec une durée de vie de la pile allant jusqu’à un an et une pile remplaçable (une pile CR1632 dans le Tile Mate et une pile CR2032 dans le Tile Pro). La portée varie entre 46 m pour le Tile Sticker et 122 m pour le Tile Pro.

Le AirTag a un indice de résistance à l’eau IP67, ce qui signifie qu’il peut résister à une profondeur maximale d’un mètre d’eau pendant 30 minutes. Comme le Tile Pro, le AirTag fonctionne avec une pile bouton CR2032.

Prix

Le Tile Sticker est vendu 64,99 euros par pack de quatre sur le site Web de Tile. Les Mate et Pro se vendent respectivement 24,99 euros et 34,99 euros environ, mais vous pouvez obtenir un prix plus avantageux en achetant un pack de quatre. Tile propose également un service d’abonnement appelé « Tile Premium ». Pour 30 euros par an, vous pouvez obtenir le remplacement gratuit de piles, et des fonctionnalités telles que les alertes intelligentes et l’historique de localisation.

Chaque AirTag coûte 35 euros, mais vous pouvez acheter un pack de quatre pour 119 euros. Vous pouvez ajouter une gravure gratuite, mais vous devrez acheter séparément les accessoires pour vos AirTags. Les AirTags seront disponibles à l’achat à partir de 14 heures, ce vendredi 23 avril.