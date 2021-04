Selon Android 12 DP3, le Pixel 5a sera probablement équipé du processeur Pixel 5

La gamme de smartphones de Google n’est pas exactement clairement définie. Bien qu’elle ait sa juste part de fans, les problèmes de durabilité et les stratégies de produits incohérentes peuvent dérouter certains. Comme pour offrir un certain confort et une certaine assurance, Google a officiellement reconnu l’existence et le lancement prochain du Pixel 5a 5 G. Maintenant, le géant de la recherche a officieusement confirmé une spécification clé qui jette une fois de plus la gamme de produits dans le chaos.

La série « a » des smartphones Pixel n’existe pas depuis longtemps, mais elle est assez déroutante. Bien qu’elle semblait initialement être un modèle plus abordable, l’existence du Pixel 4a 5G, sorti en même temps que le Pixel 5, a jeté cette théorie par la fenêtre. Maintenant, le Pixel 5a 5G va une fois de plus laisser les gens perplexes.

Si nous savons avec certitude qu’un nouveau Pixel de série « a » est en route, à part le fait qu’il existe et qu’il ressemble beaucoup au Pixel 4a 5G, nous ne savons pas grand-chose d’autre.

En effet, le Pixel 5a, qui a fait l’objet d’une fuite en février, ressemble comme deux gouttes d’eau au Pixel 4a 5G, juste un peu plus grand. Mais si la confusion est déjà réelle, elle pourrait ne pas s’arrêter là.

Il s’avère que le Pixel 5a 5G aura le même processeur que celui utilisé par le Pixel 4a 5G, ce qui signifie qu’il a également le même processeur que celui utilisé par le Pixel 5.

Une réelle confirmation ?

Cette « confirmation » a été repérée par 9to5Google dans la dernière Android 12 DP13, avec des fichiers faisant référence à un appareil « barbet » et un chipset « sm7250 ». Le premier est censé être le nom de code du Pixel 5a 5G, tandis que le second est le numéro de modèle du Snapdragon 765 G.

D’un côté, cela pourrait être une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent encore à acheter un smartphone Pixel, sachant que le Pixel 5a 5G pourrait avoir les mêmes spécifications que son homonyme plus cher. D’autre part, cela brouille encore plus les lignes qui distinguent le Pixel 5, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5a 5 G.

Cela dit, cela pourrait préparer le terrain pour un Pixel 6 qui fonctionnera sur ce nouveau processeur « Whitechapel » qui pourrait également être beaucoup plus cher que le Pixel 5a 5G.