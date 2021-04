Apple dévoile officiellement son tracker AirTag, au prix de 35 euros

Mettant fin à l’interminable flot de rumeurs et de fuites, Apple a officiellement dévoilé son dispositif de suivi AirTag, analogues aux trackers de Tile, lors de son événement « Spring Loaded ».

Il s’agit d’un minuscule dispositif circulaire qui vous permet de suivre des objets, tels que des portefeuilles, des clés, des sacs et autres, depuis l’application « Localiser », lorsque la version iOS 14.5 sortira plus tard dans la semaine.

AirTag : spécifications et caractéristiques

L’Apple AirTag est un dispositif de localisation petit et léger, doté d’un châssis en acier inoxydable poli. Il est doté d’un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67 et d’une batterie à pile bouton remplaçable par l’utilisateur. Vous pouvez retirer le couvercle en acier et remplacer la pile CR2032, qui, selon Apple, vous durera plus d’un an.

En outre, le AirTag comprend un haut-parleur intégré, un accéléromètre, une puce de suivi U1 et un support Bluetooth LE. La puce U1 utilise la technologie Ultra Wideband et vous permettra de voir l’emplacement précis de vos objets dans l’application « Localiser ». La balise peut émettre un son depuis le haut-parleur intégré lorsqu’elle se trouve à portée de Bluetooth. Ceci est couplé à un retour haptique et à des repères visuels pour faciliter la localisation des articles.

« Les utilisateurs peuvent également demander à Siri de trouver leur objet, et AirTag émettra un son s’il est à proximité », selon l’article du blog. Le repérage précis n’est disponible que pour les séries d’iPhone 11 et d’iPhone 12, qui ont la puce U1 embarquée. L’application « Localiser » vous indique alors non seulement à quelle distance vous vous trouvez de votre AirTag, mais aussi la direction dans laquelle il se trouve.

Le processus d’installation du AirTag est super simple. Tout comme les AirPods, il suffit d’approcher le tracker de votre iPhone pour obtenir une connexion instantanée. Vous pouvez définir des noms personnalisés pour tous les objets dans l’application « Localiser », et obtenir une gravure personnalisée gratuite, comme un texte ou un emoji, sur le tracker.

En outre, le AirTag prend en charge les fonctions d’accessibilité, telles que VoiceOver, intégrées à iOS 14 pour aider les utilisateurs malvoyants à localiser des objets. L’entreprise veille également au respect de votre vie privée. Il ne stocke pas de données de localisation ni d’historique de localisation, avec des fonctions qui découragent le suivi non désiré et le réseau Localiser est chiffré de bout en bout.

Prix et disponibilité

Vous pourrez acheter un Apple AirTag au prix de 35 euros pièce. Si vous avez l’intention de suivre la localisation d’un plus grand nombre d’objets, vous pouvez acheter le pack de quatre AirTags à 119 euros. Apple sera en concurrence avec des entreprises comme Tile et le Samsung SmartTag récemment lancé.

Le AirTag sera disponible en précommande le 23 avril (c’est-à-dire vendredi) et pourra être acheté à partir du 30 avril sur l’Apple Store et dans les boutiques hors ligne.