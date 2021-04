Logitech Combo Touch, une alternative moins chère au Magic Keyboard pour le nouvel iPad Pro

Logitech fabrique des accessoires pour smartphones, tablettes et ordinateurs depuis de nombreuses années. Si Apple vient d’annoncer une mise à niveau alimentée par la populaire et respectée puce M1 pour l’iPad Pro, Logitech a emboité le pas très rapidement avec un nouvel accessoire clavier et trackpad pour les modèles de 11 pouces et 12,9 pouces de l’iPad Pro 2021.

Le Combo Touch est un étui doté d’une béquille analogue à la gamme Surface de Microsoft, et d’un clavier rétroéclairé détachable avec un trackpad qui permet de taper, visualiser, dessiner et lire tout en gardant les coûteuses tablettes iPad protégées. Il se connecte sur le Smart Connector de l’iPad Pro, éliminant ainsi le besoin d’une batterie externe, d’un interrupteur d’alimentation ou d’un couplage Bluetooth.

Logitech a déjà commercialisé un clavier Combo Touch analogue pour les iPad de 10,2 et 10,5 pouces, ainsi qu’un Folio Touch correspondant pour l’iPad Pro de 11 pouces et l’iPad Air de 10,9 pouces. Le clavier du Folio Touch n’est pas détachable et son trackpad est un peu plus petit que celui du nouveau Combo Touch, mais sinon, c’est un produit comparable.

Cependant, c’est la première fois que Logitech propose une option clavier/trackpad pour l’iPad Pro de 12,9 pouces, et il est nettement moins cher que le Magic Keyboard d’Apple. Le modèle de 11 pouces coûte 199,99 dollars et celui de 12,9 pouces 229,99 dollars — nous n’avons pas encore les prix européens, contre 339 euros et 399 euros pour Apple, ce qui signifie que vous pouvez économiser environ 100 euros ou plus sur les prix affichés.

Vous pourriez également préférer le design de Logitech.

Une réelle protection

Certes, il n’est pas aussi élégant que le Magic Keyboard, mais l’étui offre une meilleure protection à l’iPad, le caractère détachable et la béquille offrent un degré supplémentaire de polyvalence, et le clavier dispose d’une rangée de fonctions utiles. Comme le souligne la société, Combo Touch est conçu pour transformer la tablette d’Apple en un appareil de type ordinateur portable offrant un contrôle et une précision accrus. L’étui prend en charge quatre modes d’utilisation différents, notamment la saisie, l’affichage, le croquis et la lecture.

Le modèle de 11 pouces peut être précommandé dès maintenant de l’autre côté de l’Atlantique, tandis que la version de 12,9 pouces est annoncée comme « à venir ».