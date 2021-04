Le Lenovo Legion Phone Duel 2 se casse en trois morceaux lors d’un test de durabilité

Cependant, lorsque Zack de la chaîne YouTube JerryRigEverything a testé la durabilité du smartphone dans son style habituel, le Legion Phone Duel 2 s’est brisé en trois morceaux . « Il s’avère qu’il existe un smartphone de gaming moins résistant que le ROG Phone 5. Le Legion Phone Duel 2, avec ses deux haut-parleurs, ses deux ventilateurs et ses deux batteries, se retrouve maintenant en deux morceaux », a déclaré Zack juste après que l’appareil se soit pathétiquement brisé. Malheureusement, il se transforme en trois morceaux plus tard dans la vidéo. Vous pouvez voir comment l’appareil échoue au test de durabilité, sans trop de pression, vers 8 min 50 s dans la vidéo.

Au cas où vous l’auriez manqué, Lenovo a lancé le Legion Phone Duel 2 hier en Europe. L’appareil dispose d’impressionnantes spécifications, notamment un système de refroidissement à double ventilateur turbo, un écran avec une fréquence de rafraîchissement à 144 Hz, un processeur Snapdragon 888 5G de Qualcomm, et jusqu’à 18 Go de RAM, pour n’en citer que quelques-unes.