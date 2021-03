Le ASUS ROG Phone 5 passe le test de durabilité, et c’est un échec

La première génération de smartphones de gaming avait un design qui reflétait celui de leurs homologues sur PC, alliant la robustesse à une beauté distincte que les joueurs apprécient. Cependant, les itérations ultérieures ont commencé à refléter davantage les tendances de conception des smartphones grand public, presque comme pour cacher leur identité de jeu. Par rapport à ses prédécesseurs, le ROG Phone 5 de ASUS ressemble davantage à un flagship haut de gamme ordinaire, mais le changement de formule a peut-être causé quelques problèmes de durabilité du smartphone en retour.

Le nouveau ASUS ROG Phone 5 a toutes les bonnes spécifications pour en faire l’un des meilleurs smartphones Android pour les joueurs, y compris le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une charge super rapide de 65 W, et une énorme capacité de 18 Go de RAM. Si l’audacieux design fait de ce smartphone pour les gamers un élément remarquable parmi les meilleurs smartphones Android actuels, mais malheureusement, ce design, semble aussi être sa faiblesse.

Les tests de durabilité des smartphones de JerryRigEverything sont presque devenus ennuyeux ces derniers temps, car les appareils ont commencé à devenir plus résistants. Très peu de smartphones de nos jours se cassent et certains qui présentent quelques dommages, comme le Pixel 5, sont miraculeusement restés fonctionnels. Heureusement pour les téléspectateurs du YouTuber, certains échouent tout de même et certains échouent de manière spectaculaire. Bien sûr, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les fabricants et les propriétaires de ces smartphones.

Pour aller droit au but, le ROG Phone 5 n’a pas survécu au test de durabilité. Prétendant avoir une force plus faible parce qu’il n’utilise pas tous ses doigts, Zack Nelson a tout de même réussi à plier le smartphone jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus. Même une simple flexion a suffi à endommager le moteur de vibration du smartphone dès le premier essai.

Même sans le test de pliage, le ROG Phone 5 a également indirectement échoué au test des rayures.

Une vraie défaillance

Contrairement à d’autres smartphones de nos jours dotés d’un capteur d’empreintes digitales intégrés à l’écran, le ROG Phone 5 a systématiquement échoué à détecter les empreintes de pouce endommagées de Nelson avec seulement quelques rayures sur le capteur.

Le YouTuber blâme essentiellement les compromis structurels qui ont été faits par les lignes d’antenne et les trous sur le bord du smartphone pour la fragilité de celui-ci. Cela dit, ces mêmes éléments étaient également présents dans des modèles plus anciens, donc ce n’est peut-être pas la vraie raison de cette défaillance. Étant donné qu’il s’agit d’un smartphone de gaming, la fragilité du ROG Phone 5 est un élément à prendre en compte.