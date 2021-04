Google Chrome facilite considérablement le partage des pages

Pour essayer le nouveau hub de partage de bureau dès que possible, vous devez exécuter la version expérimentale — et potentiellement instable — Canary de Chrome. Une fois qu’elle est installée, vous devrez activer quelques paramètres facultatifs :

Si l’on ne sait pas encore exactement quelle forme prendra la mise en œuvre du hub sur les ordinateurs de bureau, elle devrait imiter de près celle que l’on trouve sur iOS et Android, et sera accessible à partir du menu à trois points et de l’Omnibox dans Chrome.

En fin de compte, le hub de partage de Chrome fera son apparition vers toutes les plateformes de bureau — Windows, macOS, Linux et Chrome OS. Cependant, pour l’instant, seuls les systèmes d’exploitation de bureau d’Apple et de Microsoft sont concernés.

La dernière version Canary de Chrome laisse entrevoir l’arrivée imminente du hub de partage . Il s’agit d’un élément que les utilisateurs de mobiles connaissent déjà et, bien qu’il s’agisse actuellement d’un travail en cours, il semble que le partage soit sur le point de devenir beaucoup plus facile sur la version de bureau.