LG met également fin à ses smartphones les plus ambitieux

LG a officiellement confirmé qu’elle abandonnait les smartphones, ce qui signifie que la société abandonne également certains de ses derniers projets dans le domaine de la téléphonie mobile, notamment le smartphone enroulable, alias LG Rollable, que tout le monde attendait.

En plus de l’appareil enroulable, LG travaillait également sur un successeur du V60 qui a été proposé sous le nom de Rainbow.

Mais dans une déclaration pour AndroidAuthority, LG explique qu’aucun autre appareil n’est prévu, car la société souhaite simplement mettre un terme à ses activités mobiles.

« Nous ne sommes pas sûrs de l’authenticité de ces images, mais aucun des deux appareils ne sera développé plus avant », aurait déclaré un représentant de LG.

LG a expliqué dans son annonce initiale en début de semaine que l’entreprise ferme son unité commerciale mobile afin de se concentrer sur d’autres catégories de produits, notamment les composants de véhicules électriques, les maisons connectées, l’intelligence artificielle et les appareils connectés.

Pleins feux sur d’autres secteurs

L’entreprise continuera à déployer des mises à jour logicielles selon le calendrier initial, et certains appareils recevront même la mise à jour vers Android 12, mais aucun nouveau modèle ne serait mis en service.

« LG fournira un service d’assistance et des mises à jour logicielles aux clients des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon les régions. LG travaillera en collaboration avec les fournisseurs et les partenaires commerciaux tout au long de la fermeture de l’activité de téléphonie mobile. Les détails relatifs à l’emploi seront déterminés au niveau local », a expliqué LG. « À l’avenir, LG continuera à tirer parti de son expertise en matière de téléphonie mobile et à développer des technologies liées à la mobilité, telles que la 6G, afin de renforcer la compétitivité dans d’autres secteurs d’activité. Les technologies de base développées au cours des deux décennies d’activités de LG dans le domaine du mobile seront également conservées et appliquées aux produits existants et futurs ».

L’entreprise continuera à vendre des téléphones mobiles jusqu’à ce que tous les stocks soient écoulés.