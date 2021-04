Les nouveaux microphones de Sennheiser s’adaptent aux smartphones et appareils photos

Le Sennheiser MKE 400 est vendu au prix de 199 euros et peut être commandé dès maintenant. Il est livré avec une bonnette anti-vent floue, un câble TRS pour la connexion aux caméras, un câble TRRS pour la connexion aux appareils mobiles, et une pochette pour garder le tout ensemble.

L’alimentation du MKE 400 nécessite deux piles AAA qui, selon Sennheiser, offrent une autonomie de 100 heures. Les caméras dotées d’un port de microphone d’alimentation enfichable peuvent tirer parti de sa fonction d’activation et de désactivation automatique, qui permet de s’assurer qu’aucun enregistrement n’est gâché en oubliant d’activer le microphone et qu’aucune pile n’est gaspillée en oubliant de l’éteindre. Le microphone s’allume et s’éteint automatiquement avec l’appareil photo lorsqu’il est branché. Pour certains modèles de smartphones, le microphone s’éteint également lorsqu’il est débranché. Il y a toujours un bouton d’alimentation sur le microphone pour gérer manuellement si nécessaire.

Aujourd’hui, Sennheiser a annoncé la deuxième génération de son célèbre microphone canon MKE 400 pour caméra — micro allongé en forme de cylindre, ainsi que les nouveaux micros XS Lav pour les smartphones . En outre, des kits mobiles sont en cours de déploiement et associent un mini-trépied Manfrotto PIXI et une pince Sennheiser pour smartphone à l’un de leurs appareils audio.

La création de contenu mobile est plus populaire que jamais, et Sennheiser a maintenant sorti une série de nouveaux produits ciblant les besoins audio de ces créateurs nomades.