Un informateur affirme que le OnePlus Nord SE ne sera finalement pas lancé

OnePlus s’est aventuré dans le marché des smartphones abordables après de nombreuses années avec le OnePlus Nord en juillet 2020. Plus tard, la société a passé la vitesse supérieure et a lancé très rapidement deux autres appareils sous la marque « Nord ». En novembre, des rapports avaient déjà commencé à faire surface au sujet d’un Nord SE et qu’il pourrait être lancé au premier trimestre ou en 2021. Cependant, ce ne devrait pas être le cas.

OnePlus a été assez occupé ces derniers temps, mais la société souhaitait initialement que 2021 soit une année encore plus chargée, car elle voulait également apporter au monde le très attendu OnePlus Nord SE.

Mais, il s’avère qu’après les débuts du OnePlus 9 plus tôt ce mois-ci, la société a pris la décision d’abandonner le OnePlus Nord SE pour une raison qui n’a pas été divulguée.

L’information provient de Max Jambor, le même qui a précédemment déclaré que l’appareil serait lancé soit à la fin de l’année 2020, soit au début de l’année 2021. Mais, il s’avère que le Nord SE, qui était censé être une édition spéciale du OnePlus Nord, ne devrait pas voir le jour.

Dans une mise à jour publiée cette semaine, Jambor explique que cette édition spéciale ne sera « pas présentée au public ». Cependant, si vous voulez voir le verre à moitié plein, alors il semble que le surnom OnePlus Nord SE pourrait encore être utilisé sur un smartphone, bien que ce soit une décision qui doit encore être prise. « La seule chose qui est certaine à ce jour, c’est que l’édition spéciale prévue du Nord original ne sera pas publiée », indique l’informateur.

Le OnePlus Nord SE est un échec ?

Il n’y a pas de raison apparente à l’annulation du Nord SE, et OnePlus pourrait donc utiliser le surnom pour un futur smartphone. Pendant ce temps, un prétendu successeur du OnePlus Nord N10 serait en préparation. Nous avons vu des rendus de l’appareil dont le nom de code serait « Ebba” il y a quelques semaines, mais spécifications de base ou sa disponibilité.

En attendant, il y a d’autres goodies que OnePlus offre aux clients, car la société a décidé de s’étendre au-delà du marché des smartphones et de lancer également un smartphone. La OnePlus Watch a été annoncée aux côtés du nouveau vaisseau amiral plus tôt ce mois-ci, et elle est livrée avec un prix très convaincant, et une gamme de fonctionnalités intéressantes qui vaut certainement la peine d’être essayée.