Google Meet révolutionne les présentations avec les annotations en direct

Google Meet s’est enrichi d’une fonctionnalité de taille pour améliorer les présentations en ligne : la possibilité de faire des annotations en direct. Cette mise à jour apporte un menu d’annotations accessible directement depuis l’application, proposant divers outils comme un stylo, de l’encre qui disparaît, des autocollants, des zones de texte, et plus encore.

Une des innovations majeures de cette mise à jour est la possibilité d’assigner un co-annotateur pendant une présentation. Pour ce faire, il suffit d’accéder au panneau des participants ou de survoler la vignette vidéo d’un utilisateur, de sélectionner les options supplémentaires (icône à trois points) et de choisir l’option « ajouter comme co-annotateur ».

Cette fonctionnalité est disponible pour plusieurs éditions de Google Workspace, incluant les éditions Business (Starter, Standard et Plus), Enterprise (Starter, Standard et Plus), Frontline (Starter et Standard), Essentials (Standard et Plus), et Education (Standard, Plus et l’option d’apprentissage et enseignement). Les abonnés individuels de Workspace bénéficient également de cette nouveauté.

Au lancement, les utilisateurs Android peuvent utiliser les annotations lorsqu’ils présentent leur écran en sélectionnant l’option « Écran entier ». Toutefois, la fonction de co-annotation n’est pas encore disponible sur Android, mais elle le sera lors d’une mise à jour future.

Un déploiement en deux temps pour Google Meet

Les utilisateurs iOS, quant à eux, ne peuvent pas faire d’annotations lorsqu’ils présentent, mais peuvent en faire s’ils sont nommés co-annotateurs par un utilisateur web.

La disponibilité de cette nouvelle fonctionnalité est prévue en deux temps : les domaines à libération rapide recevront cette mise à jour dans les deux prochaines semaines, tandis que les domaines à libération programmée devront attendre jusqu’au 25 avril pour le début du déploiement, qui s’étalera sur une quinzaine de jours.