Le OnePlus Nord CE3 Lite 5G : lancement prévu le 4 avril

Une récente rumeur affirmait que le smartphone OnePlus Nord CE 3, qui a fait surface l’année dernière, serait lancé sous le nom de Nord CE3 Lite. Aujourd’hui, Max J, une source fiable autour des produits de OnePlus, affirme que le smartphone sera lancé le 4 avril. Pour rappel, le Nord CE 2 Lite a également été lancé en avril de l’année dernière.

OnePlus Nord CE3 Lite 5G will launch on April 4th pic.twitter.com/WwuF5Ca49d — Max Jambor (@MaxJmb) March 13, 2023

Selon les informations disponibles à l’heure actuelle, le Nord CE 3 Lite pourrait être doté d’un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone pourrait être alimenté par la puce Snapdragon 695 5G, une puce en 8 nm, et couplé au GPU Adreno 619 L. Il semble également qu’il pourrait offrir 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage (UFS 2.2). Il convient de noter que le stockage serait extensible jusqu’à 1 To avec une carte micro SD.

Le smartphone pourrait être doté d’une triple caméra comprenant un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, analogue au OnePlus Nord CE 2 Lite, mais avec une caméra principale améliorée. En façade, on devrait retrouver une caméra de 16 mégapixels.

Une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge de 67 W pourrait compléter la configuration. On retrouverait un capteur d’empreintes digitales sur le côté, une prise audio de 3,5 mm, des haut-parleur super linéaire et une connectivité 5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, et NFC.

En ce qui concerne sa disponibilité, le Nord CE 3 Lite pourrait être limité au marché indien comme son prédécesseur. Nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un smartphone très abordable, équivalant au Nord CE 2 Lite.