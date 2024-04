Huawei Watch Fit 3 : Premières Impressions sur le nouveau design élégant

La semaine dernière, le géant technologique chinois Huawei a présenté son dernier smartphone phare, la série Pura 70, en mettant l’accent sur la photographie. Mais, la prochaine Huawei Watch Fit 3 approche, et une fuite récente nous donne un aperçu de son design.

Roland Quandt a révélé des images de la prochaine Watch Fit 3 de Huawei sur X.

La Watch Fit 3 reprend le design de sa prédécesseure, la Watch Fit 2, avec une forme rectangulaire. Cependant, le nouveau modèle ajoute un bouton supplémentaire — une couronne rotative. Il présente également des bords un peu plus fins et des coins arrondis, et est livré avec un bracelet.

La prochaine smartwatch de Huawei devrait être disponible en quatre couleurs différentes : argent, or, noir et rose. Et comme d’habitude, Huawei vous donnera probablement le choix entre des bracelets en silicone et en cuir.

Le design des smartwatches varie beaucoup d’une marque à l’autre, surtout dans le monde de Wear OS. Mais, la prochaine smartwatch de Huawei semble se rapprocher encore plus du design d’Apple. Certes, les smartwatches rectangulaires ont tendance à se ressembler, mais avec le nouveau bouton, elle commence à ressembler encore plus à une Apple Watch.

La Huawei Watch Fit 3 va être très suivie

Cependant, la gamme Watch Fit de Huawei donne la priorité au suivi de la condition physique plutôt qu’aux fonctions d’une smartwatch. Elle exécute une version allégée de HarmonyOS, qui prend en charge certaines applications ainsi que des fonctions de suivi de la condition physique et du sommeil. Elle gère également les notifications et les appels provenant de votre téléphone.

Nous ne savons pas quand la Watch Fit 3 fera ses débuts.