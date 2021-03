OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro : unboxing et premières impressions

Les OnePlus 9 et 9 Pro pourraient constituer le plus grand bond en avant de ces dernières années, et maintenant que les deux smartphones ont été officialisés et que j’ai pu mettre la main dessus, j’ai décidé de réaliser un unboxing et vous livrer mes premières impressions sur le duo de smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

D’avance, le plus grand point notable avec les deux smartphones de la gamme OnePlus 9 est le nouveau partenariat avec l’un des piliers du marché de la photo, Hasselblad. Comme on peut s’y attendre, l’emballage du OnePlus 9 et du 9 Pro comporte des allusions à la marque, et il serait difficile de nier le partenariat entre Hasselblad et OnePlus.

D’abord et avant tout, voici ce que contient la boîte :

OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro

Protection d’écran pré-appliquée

Étui

Câble USB-C vers USB-C

Adaptateur secteur Warp Charge de 65 W

Pack de bienvenue

Outil d’éjection de la carte SIM

Autocollant OnePlus

Si vous n’avez pas lu l’article d’annonce des deux smartphones, les OnePlus 9 et 9 Pro arrivent avec le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, au moins 8 Go de RAM, et des options de stockage de 128 ou 256 Go. Vous pouvez vous procurer le OnePlus 9 dans les coloris Winter Mist, Arctic Sky et Astral Black, tandis que le OnePlus 9 Pro est disponible dans les coloris Morning Mist, Forest Green et Stellar Black. Ce n’est qu’avec le OnePlus 9 Pro que l’expérience d’unboxing sera différente, car l’étui viendra dans une couleur différente, selon le modèle que vous choisissez.

Les principales différences se situent au niveau de l’écran et des configurations de la caméra, et le reste est assez cohérent avec les précédents OnePlus 8 et 8 Pro de l’année dernière. Cependant, la qualité de la caméra devrait fournir un grand pas en avant par rapport aux anciennes générations et pourrait être une grande attraction, même pour ceux d’entre vous qui ont les modèles de l’année dernière.

Le OnePlus 9 a donc un écran plat d’une résolution full HD+, tandis que le OnePlus 9 Pro a un écran incurvé Quad HD+. Cette fois, les deux offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui reste un must have dès que vous prenez le smartphone en main. Et, vous devez activer la résolution Quad HD+ sur le OnePlus 9 Pro après le déballage, car cette résolution n’est pas activée par défaut.

Un focus sur la recharge

Même si le processeur a été amélioré, il est difficile de distinguer ce qui a changé sur les nouveaux modèles par rapport aux séries OnePlus 8 et 8 T. Cependant, le gros point fort de la gamme OnePlus 9 est l’ajout de la recharge sans fil Qi, avec une vitesse maximale de 15 W.

Si les caméras ont fortement été retravaillées par la marque, je garde mon jugement lors d’un test plus complet. Néanmoins, les choses semblent vraiment prometteuses. Il y a quelques différences mineures entre chaque configuration de caméra, car le OnePlus 9 embarque une configuration à trois caméras à l’arrière, tandis que le OnePlus 9 Pro comprend une configuration à quatre caméras. Hasselblad a travaillé sur l’accord des couleurs, avec quelques caractéristiques « Pro » ajoutées.

À ce stade, cela ressemble à la première série OnePlus où vous n’aurez pas à faire de compromis, quel que soit le modèle pour lequel vous optez. Rendez-vous dans quelques jours pour un test complet !