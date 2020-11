Le lancement du OnePlus Nord SE avec une charge de 65 W est prévu pour début 2021

OnePlus a commencé à se concentrer sur le marché du milieu de gamme avec le OnePlus Nord en juillet dernier et a élargi son portefeuille de produits avec le Nord N10 5G et le N100 en octobre dernier. Selon un nouveau rapport de Android Central, la société prévoit de lancer un nouveau smartphone dans sa gamme Nord, à savoir OnePlus Nord SE, l’année prochaine.

Comme son nom l’indique, il s’appuiera sur la première génération de OnePlus Nord avec quelques améliorations. Mais, l’un des principaux arguments de vente du OnePlus Nord SE serait sa capacité de charge rapide. Le rapport affirme que le Nord SE proposera la technologie de chargement rapide de 65 W, à savoir la Warp Charge 65 vue sur le OnePlus 8T. En outre, la firme devrait également ajouter la même batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui se remplit entièrement en 39 minutes.

Le OnePlus Nord SE, dont le nom de code est Ebba, serait équipé d’un panneau AMOLED, contrairement aux écrans LCD des Nord N10 5G et N100. Cependant, nous devrons attendre de voir si OnePlus prévoit d’utiliser un panneau avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz ou un panneau plus fluide à 90 Hz.

Les autres spécifications clés du Nord SE restent inconnues pour l’instant, mais comme toujours, les rumeurs devraient commencer à circuler dans les prochains mois.

En matière de disponibilité, le OnePlus Nord SE devrait être lancé « peu de temps après » la gamme OnePlus 9, qui devrait être lancée en mars de l’année prochaine selon les dernières rumeurs. L’appareil devrait être mis en vente conjointement dans l’UE et en Inde.

Encore des inconnus

De plus, les informations sur les prix n’ont pas été incluses, et certaines autres spécifications du OnePlus Nord SE restent inconnues, comme le processeur. Le Snapdragon 765G de Qualcomm fera-t-il une nouvelle apparition ou passera-t-il à une puce plus récente ? Avec le Qualcomm Snapdragon Tech Summit prévu pour début décembre, nous pourrions le voir évoluer. Les détails concernant les caméras du smartphone ne sont pas non plus très clairs pour l’instant. Le OnePlus Nord a opté pour une configuration à quatre caméras, dont un capteur principal de 48 mégapixels, tandis que le OnePlus Nord N10 a un capteur principal de 64 mégapixels.

Le OnePlus Nord a rapidement réussi à se faire une place sur le marché français, et est fortement plébiscité. Il sera intéressant de voir le modèle « SE » connaîtra le même succès.