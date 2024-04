Google célèbre la Journée de la Terre avec un doodle dédicacé à la protection environnementale

Pour célébrer la Journée de la Terre, Google a dévoilé un Doodle spécial, mettant en avant les progrès contre le changement climatique à travers un voyage virtuel sur les 6 continents.

Utilisant la technologie satellite, chaque lettre du mot « Google » illustre une région du monde engagée dans la préservation de l’environnement.

G : Îles Turques-et-Caïques — Connues pour leur biodiversité, ces îles mettent l’accent sur la protection des récifs coralliens et la restauration d’espèces en danger comme l’iguane des rochers.

O : Parc National Arrecife de Alacranes, Mexique — Situé dans le golfe du Mexique, ce plus grand récif du sud du golfe est également une réserve de biosphère de l'UNESCO. Il abrite des coraux, ainsi que des espèces d'oiseaux et de tortues en danger.

O : Parc National de Vatnajökull, Islande — Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO protège l'écosystème autour du plus grand glacier d'Europe, offrant un paysage rare où se mêlent volcans et glace glaciaire.

G : Parc National du Jaú, Brésil — Au cœur de l'Amazonie, ce parc est l'une des plus grandes réserves forestières d'Amérique du Sud et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, protégeant des espèces telles que le lamantin d'Amazonie, la loutre géante et le jaguar.

L : Grande Muraille Verte, Nigeria — Ce projet dirigé par l'Union Africaine vise à restaurer les terres touchées par la désertification. Depuis 2007, la plantation d'arbres a amélioré les opportunités économiques, la sécurité alimentaire et la résilience climatique des communautés locales.

E : Réserves Naturelles des Îles Pilbara, Australie — Ces réserves protègent des écosystèmes fragiles et des habitats naturels de plus en plus rares, ainsi que des espèces menacées ou en danger, incluant des tortues marines et divers oiseaux de rivage.

À travers ce Doodle, Google nous invite à apprécier et à réfléchir aux initiatives positives pour l’environnement autour du globe, soulignant l’importance de chaque effort dans la lutte contre les défis écologiques mondiaux.

Journée de la Terre 2024

Célébrée annuellement le 22 avril, la Journée de la Terre est une occasion mondiale dédiée à la promotion de la « protection de l’environnement ». Elle rappelle l’importance des efforts de conservation et des pratiques durables pour assurer un avenir plus sain et plus lumineux pour notre planète.

Cette journée vise à sensibiliser le monde entier à s’unir pour prendre des mesures afin de préserver l’environnement, renforcer notre lien avec le monde naturel et encourager un changement positif.

Le thème de la Journée de la Terre 2024 est « Planète contre Plastiques », mettant en avant le problème crucial de la pollution plastique et ses effets néfastes sur l’environnement. Earthday.org, pour la Journée de la Terre 2024, s’efforce d’éliminer le plastique pour le bien-être de la planète, en plaidant pour une réduction de 60 % de la production globale de plastique d’ici 2040.