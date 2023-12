Test du Microsoft Surface Laptop Go 3 : du luxe mais compromis pour les étudiants

La gamme Go a toujours servi de solution intermédiaire pour les étudiants et les jeunes professionnels qui veulent un ordinateur portable de haute qualité sans avoir à payer un prix élevé. Bien sûr, ces machines Go à prix abordable s’accompagnent inévitablement de quelques compromis.

Les deux anciens ordinateurs portables de la gamme, le Surface Laptop Go et le Surface Laptop Go 2, ont reçu de multiples critiques notamment pour leurs écrans à faible résolution, leur autonomie moyenne et l’absence de clavier rétroéclairé. Mais, il est facile de faire abstraction de ces éléments lorsque l’on bénéficie d’une construction luxueuse, de performances solides et d’un design extrêmement portable dans un emballage qui ne coûte pas plus de 700 euros. Ces dernières années, il a été facile de recommander ces ordinateurs portables malgré leurs défauts.

Cependant, le Surface Laptop Go 4 est difficile à vendre, notamment parce que la configuration la moins chère commence maintenant à 900 euros. Microsoft a supprimé les options 4 Go de RAM et 128 Go de SSD, de sorte que vous n’aurez le choix qu’entre 8 Go ou 16 Go de RAM avec un SSD de 256 Go pour les deux. Cette dernière option vous coûtera 1 149 euros. L’entreprise a également ajouté une puce Intel de 12e génération avec un processeur Core i5.

Mais c’est tout pour les mises à niveau.

Dans la boîte, on retrouve :

Surface Laptop Go 3

Bloc d’alimentation de 39 W

Guide de démarrage rapide

Documents de sécurité et de garantie

Surface Laptop Go 3 : design

Si vous étiez un fan du Surface Laptop Go original, vous allez adorer le nouveau. Il présente un design identique, jusqu’au choix des ports et à la taille de l’écran. Ils sont comparables à l’échelle 1:1, ce qui signifie que les seuls changements réels apportés au Surface Laptop Go 3 en ce qui concerne le matériel se trouvent à l’intérieur.

En effet, comme les précédents modèles, le Surface Laptop Go 3 conserve son excellent design. La moitié supérieure est en aluminium anodisé, censé mieux résister aux rayures et aux entailles que l’aluminium non traité. La partie inférieure est un mélange d’aluminium et de résine de polycarbonate.

L’aspect et le toucher sont extrêmement somptueux, en particulier dans la couleur Vert sauge que Microsoft m’a envoyée. Il est également disponible en platine, bleu glacier et sable, mais les configurations de stockage varient en fonction de la couleur choisie.

Le Laptop Go de troisième génération reste également léger, avec seulement 1,13 kg, et compact, mesurant 278 mm de long, 206 mm de large et 15,7 mm de haut. Comme ses prédécesseurs, il s’agit d’un ordinateur portable de taille idéale pour les étudiants qui transportent un PC en classe ou les travailleurs qui se rendent au bureau, car il ne pèsera pas lourd dans leur sac. Il était suffisamment petit pour tenir dans mon sac, ce qui m’a permis d’abandonner le sac à dos fourre-tout que j’utilise souvent.

Très agréable à utiliser

En ce qui concerne les ports, le Surface Laptop Go 3 en propose une petite sélection. Sur la gauche, vous trouverez un port USB-A 3.1, un port USB-C compatible Thunderbolt 4 et une prise audio de 3,5 mm. Sur la droite, vous ne trouverez rien d’autre que le port de charge magnétique Surface Connect.

Le clavier de taille normale est lui aussi à la hauteur des espérances. Ayant examiné les appareils 2-en-1 de Microsoft (comme la Surface Go 2 et la Surface Pro 8), je n’ai eu l’occasion d’expérimenter que les touches du Type Cover. Mais, le Laptop Go 3 est très agréable à utiliser, avec une excellente course des touches et un retour d’information élastique. C’est un plaisir de l’utiliser pour taper des e-mails, des messages Slack et cet article.

L’absence du rétroéclairage

Il y a une erreur flagrante : l’absence de rétroéclairage du clavier. Il est comique qu’un clavier destiné aux étudiants et aux acheteurs de la génération Z soit dépourvu d’une fonction aussi cruciale. J’ai trouvé cela particulièrement gênant lorsque j’essayais de trouver les commandes de volume et de luminosité dans l’obscurité alors que je regardais une série TV en streaming avant de me coucher. Je ne peux qu’imaginer à quel point il peut être frustrant pour quelqu’un d’utiliser cet ordinateur portable pour étudier ou rédiger des documents tard dans la nuit alors que son colocataire est endormi, ou pour prendre des notes dans une salle de classe sombre alors que le professeur utilise un projecteur.

La seule touche rétroéclairée est le capteur d’empreintes digitales, ce qui est une bonne chose, car il est pratiquement impossible de taper son code PIN dans l’obscurité. J’ai dû le faire à plusieurs reprises, car, malheureusement, le capteur ne reconnaissait pas mes empreintes digitales la plupart du temps. Le problème a persisté même après avoir supprimé mon empreinte originale et en avoir créé deux nouvelles. Cela a un peu amélioré les choses, mais j’ai reçu un message d’erreur la plupart du temps lorsque j’ai essayé de m’authentifier.

Surface Laptop Go 3 : écran

En ce qui concerne l’écran, Microsoft a conservé le même écran tactile de 12,4 pouces avec une résolution de 1 536 x 1 024 pixels (148 pixels par pouce) et un rapport d’aspect 3:2.

L’écran est clair et lumineux, ce qui rend agréable la lecture de Netflix et de vidéos sur YouTube. Mais comme je l’ai mentionné dans mon test du Surface Laptop Go 2, l’écran brillant rend difficile l’utilisation de l’ordinateur portable à l’extérieur. J’ai également trouvé que les reflets étaient perceptibles et gênants lorsque je travaillais près d’une fenêtre par une journée ensoleillée. Mais la faible résolution de l’écran se révèle vraiment lors de la lecture de texte, où tout est légèrement flou si vous regardez de près.

La webcam capture des images en 720p, ce qui donne un aspect granuleux, comme on peut s’y attendre. Je ne participe pas souvent à des appels vidéo, ce n’est donc pas un problème pour moi. Mais si vos cours sont à distance ou si votre travail nécessite de nombreuses réunions vidéo, la faible qualité de la caméra peut être un problème.

Surface Laptop Go 3 : performances

Il y a une chose dont je n’ai pas à me plaindre, c’est la performance. Sous le capot se trouve une puce Intel de 12e génération, vieille de deux ans, avec un processeur Core i5 et une carte graphique Intel Iris Xe pour les modèles 8 Go et 16 Go. Microsoft m’a envoyé ce dernier.

La puissance était suffisante pour me permettre d’effectuer les tâches quotidiennes telles que la navigation sur Internet, le traitement de texte et l’envoi d’e-mails. Les ventilateurs se mettent parfois en marche et l’ordinateur portable chauffe, mais il ne s’est jamais montré lent ou paresseux, quelle que soit la quantité de travail que j’ai effectuée.

Au cours d’une journée typique, j’ai eu Slack et Spotify en arrière-plan pendant que j’utilisais Microsoft Edge. Une fois, j’ai eu 42 onglets ouverts simultanément, et l’ordinateur portable a fonctionné sans le moindre accroc. Cela ne veut pas dire que cette machine doit être utilisée pour des tâches intensives comme le montage vidéo ou les jeux. Mais, il fonctionne très bien pour effectuer les tâches de base.

Il est important de rappeler que j’avais l’option mémoire la plus élevée, ce qui a certainement contribué à la fluidité de l’expérience. Si vous le pouvez, j’opterais pour une mémoire de 16 Go plutôt que de 8 Go.

Surface Laptop Go 3 : autonomie

L’autonomie de la batterie est le point sur lequel le Laptop Go 3 a vraiment des difficultés. Microsoft affirme que vous pouvez obtenir 15 heures d’utilisation avec une charge complète (une légère augmentation par rapport aux 13,5 heures du Laptop Go 2), mais je n’ai pas réussi à atteindre ce chiffre.

Les jours où j’avais des appels Zoom d’une durée d’environ 1 heure, je devais brancher l’ordinateur portable après 4 heures d’utilisation. J’ai également veillé à maintenir la luminosité à 50 % ou moins pour préserver l’autonomie de la batterie.

Pour un ordinateur portable conçu pour être utilisable partout, il est dommage de savoir que vous devrez chercher une prise de courant ou que vous serez enchaîné à votre bureau pour garder le Laptop Go 3 à proximité d’un chargeur. Vous pouvez également emporter une batterie externe et le recharger via le port USB-C. Mais, cela implique de dépenser de l’argent supplémentaire (si vous n’avez pas déjà une batterie externe) et d’avoir à se soucier de toujours transporter un accessoire supplémentaire.

Surface Laptop Go 3 : verdict

J’adore son design de haute qualité, son clavier au clic satisfaisant et sa portabilité légère. En revanche, je suis déçu par l’autonomie de la batterie, la webcam, l’absence de rétroéclairage du clavier, et malheureusement le prix plus élevé de cet ordinateur portable.

Même si cela ne m’a pas gêné personnellement dans mes tâches quotidiennes, il s’agit de caractéristiques essentielles pour sa cible, les étudiants. Il est difficile de passer outre, sachant qu’il n’a pas grand-chose à envier à la concurrence, qui offre souvent un meilleur rapport qualité-prix.

Mais je me suis rendu compte que ces autres ordinateurs portables n’offraient pas la seule chose qui rendait le Surface Laptop Go 3 génial : sa taille et sa portabilité.

Je pense que c’est le meilleur argument de vente du Surface Laptop Go 3. Les ordinateurs portables de 12 pouces sont plutôt rares de nos jours, et ceux que l’on peut trouver sont généralement très bas de gamme, avec des écrans de mauvaise qualité et un châssis en plastique bon marché, ou fonctionnent sous Chrome OS. Le Surface Laptop Go 3 est le seul bon ordinateur portable Windows 11 de 12 pouces de « milieu de gamme supérieur » actuellement disponible sur le marché.

De plus, il est incroyablement léger et compact. Il est très facile de le transporter sans se soucier de quoi que ce soit. Il est durable et, tant que vous ne le traitez pas comme un maniaque, il devrait vous durer très longtemps.

Par conséquent, si vous tenez absolument à acquérir un ordinateur portable de 12 pouces, le Surface Laptop Go 3 est vraiment votre meilleur choix pour le moment. Malgré l’absence d’un clavier rétroéclairé et d’un écran inférieur à 1080 p, le Surface Laptop Go 3 est une machine très agréable. J’ai apprécié le temps que j’ai passé avec lui, même si j’aurais aimé qu’il soit un peu moins cher.