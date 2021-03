Xiaomi lance la station de charge qu’Apple n’a pas réussi à commercialiser

by

Le chargement sans fil peut être pratique : déposez votre smartphone, votre montre ou tout autre gadget sur une surface et il commence à se charger. Il n’est pas nécessaire de manipuler des câbles. Mais, elle peut aussi être gênante : vous devrez peut-être déplacer votre appareil pour vous assurer qu’il est bien centré, et si vous voulez charger plusieurs gadgets, vous aurez généralement besoin de plusieurs chargeurs. Cependant, ces dernières années, quelques entreprises ont proposé des chargeurs sans fil multi-appareils, mais l’un des plus grands noms du secteur s’est retiré avant le lancement.

En 2017, lors de l’annonce de l’iPhone X, Apple a également annoncé un socle de charge qui était censé servir de chargeur sans fil de référence pour tout ce qui concerne Apple. En d’autres termes, il était capable de charger non seulement l’iPhone, mais aussi l’Apple Watch et les AirPods, ce qui donnait à peu près aux utilisateurs la possibilité d’avoir un seul chargeur pour tout.

« Apple a donné un aperçu du AirPower, un accessoire de charge sans fil conçu par Apple qui arrivera en 2018, et qui offre une zone de charge active généreuse qui permettra aux clients de l’iPhone 8, de l’iPhone 8 Plus ou de l’iPhone X de charger simultanément jusqu’à trois appareils, y compris l’Apple Watch Series 3 et un nouvel étui de charge sans fil optionnel pour les AirPods », a déclaré Apple dans une annonce en 2017.

Cependant, l’appareil a finalement été mis à la poubelle en raison de ce que les sources ont décrit comme l’échec d’Apple à le construire selon ses attentes qualifiées de premium. Le AirPower n’a donc jamais vu le jour, bien que les chargeurs sans fil qui fonctionnent avec l’iPhone soient toujours présents sur le marché.

L’arrivée de Xiaomi

Nous voici en 2021, et Xiaomi lance un socle de charge qui ressemble beaucoup à l’AirPower. Le nouveau chargeur sans fil offre jusqu’à 20 W de charge pour chaque appareil, avec une prise en charge de trois appareils, soit une puissance totale de 60 W. Vous pouvez placer un appareil n’importe où sur le socle de charge et il fonctionnera toujours, car Xiaomi a équipé son socle d’un total de 19 bobines de charge sans fil. Seules les bobines nécessaires sont mises sous tension, afin de réduire le gaspillage.

L’appareil prend en charge la recharge sans fil Qi, donc en théorie, il peut même charger un iPhone si vous le souhaitez.

Le système permet également de recharger jusqu’à trois appareils à la fois – lors de son événement où la société a également dévoilé de nouveaux smartphones et wearables, Xiaomi a montré le pad de charge sans fil fonctionnant avec deux smartphones et un étui de chargement sans fil pour les écouteurs.

Un prix très abordable

Et à première vue, il est également très abordable, puisque Xiaomi prévoit de le vendre pour seulement 90 dollars. Apple n’a jamais annoncé combien le AirPower était censé coûter, mais je suppose que l’appareil de Xiaomi est de toute façon moins cher. Cependant, on ne sait pas si le socle de recharge sera commercialisé en dehors de la Chine.

Parallèlement à un nouveau pad de charge sans fil, Xiaomi a également dévoilé le Mi 11 Pro, qui comprend une charge sans fil de 67 W, par opposition au Mi 10 Ultra et au Mate 40 Pro de Huawei, qui avaient auparavant la charge sans fil la plus rapide avec 50 W. La société lance également un nouveau socle de recharge sans fil de 80 W au prix de 499 CNY (65 euros), livré avec un chargeur filaire dans la boîte.