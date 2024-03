Découvrez le OnePlus Nord CE4 : Puissance et élégance le 1er avril

OnePlus a choisi une date plutôt amusante pour annoncer un nouveau smartphone. OnePlus a connu un assez bon départ en 2024 avec le lancement des OnePlus 12 et OnePlus 12R. Les appareils de milieu de gamme Nord et Nord CE de la société sont également très populaires, le Nord CE étant l’une des séries de milieu de gamme les plus vendues de la société.

Le Nord CE3 lancé en 2023 était un bon appareil et maintenant OnePlus a annoncé que son successeur, le Nord CE4, arrivera bientôt.

OnePlus a annoncé que le lancement du Nord CE4 aura lieu le 1er avril à 14 heures, heure de Paris. La page d’accueil du Nord CE4 est en ligne avec l’image d’une variante verte et presque menthe nuageuse et d’une variante noire.

Le géant de la téléphonie mobile a également révélé que le Nord CE4 serait équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Pour ceux qui l’ignorent, le Snapdragon 7 Gen 3 a été annoncé en novembre 2023 et est basé sur un processus de 4 nm. Il s’agit d’un SoC octa-core qui est presque 20 % plus rapide que le MediaTek 7200 Pro/Ultra dans les tâches liées au CPU et 27 % plus rapide dans les tâches liées au GPU. En outre, il est beaucoup plus rapide que son homologue et précédent SoC, le 7s Gen 2.

Le design de l’arrière et la position de l’appareil photo nous rappellent la série Galaxy S et Sony Xperia. Il semble qu’il n’y ait que deux caméras cette fois-ci, contre trois sur le CE3. Le troisième appareil ressemble à un flash LED circulaire. Cela pourrait signifier que OnePlus abandonne l’inutile macro de 2 mégapixels pour un meilleur capteur secondaire. Il y a également un blaster IR visible et un trou pour le microphone, comme sur le CE3.

De plus amples informations sur le CE4 seront dévoilées le 14 mars.

Selon de précédentes fuites, le OnePlus Nord CE 4 pourrait être le même téléphone que le OPPO K12 qui devrait être lancé en Chine. En outre, OnePlus serait également en train de préparer du OnePlus Nord 4, qui serait un smartphone plus haut de gamme comparé au Nord CE 4.