Xiaomi lance le Mi Smart Band 6 avec un écran AMOLED de 1,56 pouce et un capteur SpO2

Aux côtés du Mi 11 Pro, du Mi 11 Ultra et du Mi 11 Lite, Xiaomi a également lancé la 6e itération de son populaire bracelet d’activité, le Mi Smart Band 6, sur les marchés mondiaux. Il apporte de nombreuses améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Il comprend un écran plus grand, un capteur SpO2 que les fans demandent depuis longtemps, 30 modes de sport, et bien plus encore.

Dès le départ, vous pouvez remarquer que le Mi Smart Band 6 a un écran plus grand par rapport au Mi Band 5. Il comprend un écran AMOLED de 1,56 pouce avec une résolution de 152 x 360 pixels, pour une densité de pixels de 326 ppp. Il s’agit d’une augmentation de près de 50 % de la surface de l’écran. Le Mi Smart Band 5 n’est équipé que d’un écran AMOLED de 1,1 pouce. L’écran s’étend maintenant du bord supérieur au bord inférieur et est absolument magnifique.

Le design reste largement inchangé. Xiaomi vous permettra de choisir parmi plus de 130 cadrans de montre, qui ont été redessinés pour s’adapter à l’écran plus grand.

En ce qui concerne les fonctions liées à la santé et à l’activité, le Mi Smart Band 6 comprend un capteur de fréquence cardiaque (comme d’habitude) et un nouveau capteur SpO2 (l’une des mises à niveau les plus demandées, surtout depuis l’épidémie de coronavirus). Les capteurs permettront de suivre la fréquence cardiaque, de surveiller la saturation en oxygène du sang et de surveiller le sommeil pendant 24 heures. Le bracelet d’activité peut également aider les utilisateurs souffrant d’apnée du sommeil à suivre la qualité de leur respiration.

En outre, Xiaomi offre désormais la prise en charge de 19 nouveaux modes de sport dans le Mi Smart Band 6. Le Mi Smart Band 5 ne prenait en charge que 11 modes de sport, mais le Mi Band 6 prend en charge 30 modes de sport.

Pas de NFC sur la variante mondiale

La variante mondiale ne comprendra pas la puce NFC, mais la variante chinoise se décline en deux variantes, l’une avec le support NFC et l’autre sans. Elle est également appelée simplement Mi Band 6 en Chine. La variante mondiale prend également en charge l’assistant Amazon Alexa. Les fonctionnalités logicielles, y compris les notifications, les rappels de sédentarité, l’obturateur de la caméra, le chronomètre, et plus encore restent les mêmes.

Xiaomi affirme que le Mi Smart Band 6 offrira jusqu’à 14 jours d’autonomie sur une seule charge. Il prend également en charge le nouveau chargeur magnétique qui a été introduit avec le Mi Smart Band 5 l’année dernière. Le chargeur magnétique a grandement simplifié l’une des plus grandes nuisances avec le tracker d’activité de Xiaomi.

Prix et disponibilité

Le prix du Mi Smart Band 6 est de 44,99 euros. Vous pouvez choisir parmi 6 coloris de bracelet différents, dont le rouge, le jaune, le bleu, le noir, le vert olive, etc.