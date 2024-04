Nouvelle ère de codage avec Gemini Pro dans Android Studio

Google est en pleine expansion de sa technologie Gemini à travers divers produits, annonçant aujourd’hui que le chatbot d’Android Studio est désormais mis à niveau avec Gemini Pro.

Pour ceux qui l’ignorent, Android Studio est un environnement de développement intégré (IDE). Il s’agit d’une sorte de traitement de texte dans lequel les développeurs peuvent écrire le code de leurs nouvelles applications. Android Studio offre également d’autres fonctionnalités, notamment un émulateur qui permet de faire fonctionner des smartphones Android virtuels sur une machine Windows et de les utiliser pour tester un nouveau code.

Introduit pour la première fois lors de l’événement Google I/O en mai 2023, le Studio Bot était basé sur le modèle fondamental PaLM-2. Désormais, Google déploie Gemini dans Android Studio dans plus de 180 pays pour la version Jellyfish de l’outil. En février, Google avait également mis à jour le modèle de base du chatbot Bard, passant de PaLM-2 à Gemini Pro.

Six mois après le lancement de PaLM 2 l’année dernière, Google a présenté une nouvelle gamme phare de LLM. La série Gemini, comme on l’appelle, comprend trois modèles dont les caractéristiques et les exigences matérielles varient. Le chatbot mis à jour d’Android Studio est basé sur Gemini Pro, le modèle de milieu de gamme de la série, qui est conçu pour équilibrer la qualité de réponse et l’efficacité matérielle.

Tout comme le Studio Bot, le nouveau bot Gemini fonctionne dans l’IDE permettant aux développeurs de poser des questions liées au codage. Gemini dans Android Studio peut également prendre en charge des tâches plus complexes. Selon Google, le chatbot est capable de réécrire des fichiers de code dans un nouveau langage de programmation et de générer des sections entières de l’interface de l’application. Gemini dans Android Studio peut également rédiger de la documentation expliquant le fonctionnement du code nouvellement créé.

Le chatbot de Android Studio est basé sur Gemini 1.0 Pro

Le chatbot est basé sur Gemini 1.0 Pro, un LLM que Google a présenté en décembre dernier. Depuis, le géant de la recherche a détaillé une nouvelle itération du modèle appelée Gemini 1.5 Pro. Il est possible que ce dernier modèle soit déployé dans Android Studio lors d’une prochaine mise à jour, étant donné qu’il offre des capacités de codage améliorées.

Selon Google, Gemini 1.5 Pro a surpassé la version 1.0 utilisée par Android Studio dans 87 % des tests de référence évalués par ses ingénieurs. Lors d’un test interne, le géant de la recherche a fourni à Gemini 1.5 Pro une invite contenant plus de 100 000 lignes de code. Gemini 1.5 Pro s’est avéré plus efficace pour générer des explications et suggérer des améliorations.