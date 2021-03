PocKit est un minuscule ordinateur modulaire qui pourrait être un PC de bureau ou de poche

Cependant, s’il est lancé sur le marché grand public, je suis sûr qu’il sera destiné aux enseignants, aux développeurs et aux passionnés d’informatique. Vous pouvez consulter son site Web officiel et sa chaîne YouTube pour obtenir des mises à jour ou suivre u/SolderMan sur Reddit.

Dans cette vidéo, il a montré comment le PocKit peut être transformé en un PC de bureau entièrement fonctionnel à l’aide de quelques modules magnétiques. Ensuite, le développeur a également montré comment le PocKit peut être transformé en un PC portable et de poche à l’aide d’un module de batterie, d’un module de clavier et d’autres modules à base de blocs.

De plus, le Raspberry Pi faisant office de cerveau et le microcontrôleur interne de PocKit fonctionnant comme un accélérateur , les utilisateurs peuvent faire tourner Raspberry Pi OS ou tout autre système d’exploitation sur le système.

Baptisé PocKit, ce minuscule système informatique se présente sous la forme d’un boîtier imprimé en 3D avec une carte de circuit imprimé à six couches et un emplacement pour un module Raspberry Pi. Sur le dessus, 12 connecteurs magnétiques permettent aux utilisateurs de placer divers blocs de composants qui s’enclenchent magnétiquement sur la carte. Cela offre aux utilisateurs une tonne d’options de modularité pour utiliser PocKit comme un ordinateur de bureau ou même comme un PC portable .

Au cours des dernières années, nous avons vu diverses entreprises telles que Razer et AMD lancer sur le marché leur version des PC compacts et modulaires. Récemment, nous avons même vu une nouvelle société appelée Framework développer un ordinateur portable personnalisable avec des tonnes de modularité. Aujourd’hui, un petit développeur a mis au point un nouvel ordinateur de poche qui offre un grand nombre d’options de modularité grâce à des blocs électroniques magnétiques .