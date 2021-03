Xiaomi s’apprête à annoncer son premier véhicule électrique

Non seulement les véhicules électriques (VE) sont bons pour l’environnement, mais ils sont également plus économes à long terme. Et ce sont probablement les principales raisons pour lesquelles le marché des VE connaît une tendance à la hausse. Comme de plus en plus de personnes cherchent à passer à des véhicules à énergie propre, de plus en plus de marques se lancent dans la fabrication de ces véhicules.

Ainsi, des marques technologiques comme Apple, Baidu, Foxconn et même Huawei ont décidé de proposer des véhicules électriques destinés aux consommateurs. On rapporte maintenant que Xiaomi, après un refus initial, se lance dans les voitures électriques avec le constructeur chinois Great Wall Motors.

Outre la grosse attente sur l’événement de Xiaomi la semaine prochaine — un événement qui pourrait être très riche avec les Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra, ou encore le Mi MIX 4, un nouveau rapport indique que la firme chinoise a enregistré de nouvelles marques auprès de l’office local des brevets — Xiaomi Auto et Xiaomi Automobile.

Et bien que l’enregistrement en soi ne signifie rien, l’apparition de ces données sur la vague de rumeurs concernant le début des travaux sur ses propres VE fait penser que l’entreprise a pris sérieusement une nouvelle direction pour elle-même.

Rappelons qu’il y a exactement une semaine, les médias locaux ont rapporté que les travaux sur la voiture électrique de Xiaomi commenceraient d’ici un à deux mois (très probablement en avril), et que le vétéran de Xiaomi, Wang Chuan, qui était à l’origine de la Xiaomi TV, a été nommé responsable du projet. — l’activité la plus rentable après les appareils mobiles. Wang Chuan aurait déjà recruté dans l’industrie automobile chinoise.

Des véhicules destinés au grand public

Et maintenant, il y a de nouveaux détails. Xiaomi est en pourparlers avec Great Wall Motors pour produire son premier véhicule électrique ; selon un rapport de Reuters cité par une source chinoise. De plus, ces négociations sont soit en phase finale, soit déjà terminées ; puisque l’annonce de la coopération aura lieu la semaine prochaine. Il est possible que Xiaomi le fasse lors du grand événement d’annonce du 29 mars. En ce qui concerne le nouveau partenaire de Xiaomi, Great Wall Motors est l’un des principaux constructeurs automobiles en Chine et possède des marques comme Haval, ORA et Wey, etc. avec une présence dans plusieurs pays.

Le VE (ou les VE) de Xiaomi devrait viser le grand public — un peu comme les smartphones. Cela signifie qu’ils seront moins chers que la Tesla Model 3 et la prometteuse Model 2. Great Wall conseille activement Xiaomi sur diverses questions de développement automobile, ce qu’elle n’a jamais fait pour personne d’autre.

Cela étant dit, si Xiaomi finit par fabriquer un véhicule électrique, il est très peu probable que le véhicule sorte un jour de Chine.