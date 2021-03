YouTube commence à tester la détection automatique de produits dans les vidéos

by

by

YouTube lance régulièrement de nouvelles fonctionnalités et mène des expériences, et la dernière en date aura certainement un impact majeur sur les possibilités de publicité et d’achat sur la plateforme de partage de vidéos.

En effet, YouTube a récemment ajouté de nombreuses fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs et des créateurs. Nous avons récemment vu la société ajouter un compte d’abonnés en temps réel à YouTube Studio sur le bureau. Aujourd’hui, YouTube teste une fonction permettant de détecter et d’afficher automatiquement une liste de produits ou de produits connexes présentés dans les vidéos.

L’entreprise aurait testé une première version de cette fonctionnalité en 2020. Cependant, la durée de ce test a été courte. De plus, YouTube a même arrêté le test à mi-chemin. Aujourd’hui, selon une mise à jour officielle, la société déploie la fonctionnalité à davantage d’utilisateurs, en l’étendant aux « personnes qui regardent des vidéos aux États-Unis ».

La fonctionnalité détectera automatiquement une liste de produits ou de produits connexes dans une vidéo. Après la détection, la plateforme affichera les produits « entre les vidéos recommandées, aux spectateurs qui défilent sous le lecteur vidéo ». La société ajoute que « l’objectif est d’aider les gens à explorer davantage de vidéos et d’informations sur ces produits sur YouTube ».

Ainsi, après le déploiement de la fonctionnalité, les téléspectateurs pourront explorer divers produits présentés dans les vidéos de leurs créateurs préférés, même si les créateurs ne fournissent pas les liens pour eux. Ainsi, les spectateurs auront la possibilité d’acheter les produits directement depuis YouTube, un peu comme les utilisateurs sur Instagram.

Google le grand gagnant ?

En date du 22 mars, la fonctionnalité est en phase de test précoce. Elle ne sera peut-être pas accessible à tous les utilisateurs de sitôt. Mais comme YouTube teste activement la fonctionnalité aux États-Unis, on peut s’attendre à un déploiement mondial un peu plus tard dans l’année.

Les avantages de cette fonctionnalité sont potentiellement énormes tant pour Google que pour ses partenaires publicitaires. Les annonceurs devraient avoir accès à un niveau de contrôle plus fin sur ceux de leurs produits qui sont affichés en fonction des produits spécifiques contenus dans chaque vidéo. Il ne s’agit plus de se fier au titre, aux balises et à la description.