Xiaomi lancera les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra le 29 mars

Xiaomi lancera ses fleurons de 2021 le 29 mars — sans compter le Mi 11, qui techniquement a été lancé à la fin de l’année 2020, mais uniquement en février en Europe. Xiaomi lancera le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra, ses véritables modèles phares pour 2021, lundi 29 mars à 13h30. La société a fait cette annonce sur ses réseaux sociaux officiels.

Xiaomi, comme la plupart des fabricants de smartphones Android, ne fait pas qu’un seul smartphone haut de gamme par an. Ainsi, alors que le Mi 11 offre une bonne expérience à lui seul, le Mi 11 Pro va offrir une expérience analogue, bien qu’il devrait se vanter de meilleurs composants. Il sera également livré avec une plus grande quantité de mémoire vive (RAM), et une batterie d’une plus grande capacité.

Les fuites de XDA Developers indiquent que le Mi 11 Pro aura jusqu’à 12 Go de RAM, tandis que le Mi 11 Ultra aura jusqu’à 16 Go de RAM. Les deux seraient livrés avec des batteries de 5 000 mAh et une recharge rapide filaire de 67 W.

En outre, nous avons entendu dire que les smartphones se vanteront d’un écran AMOLED de 6,8 pouces d’une résolution Quad HD+ avec un design incurvé sur les quatre côtés et trou pour loger la caméra frontale. Il serait livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. En outre, le Mi 11 Ultra comprendra un écran secondaire à côté du module caméra à l’arrière.

Nous nous attendons également à des caméras principales de 50 mégapixels pour les deux smartphones, un capteur grand-angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur téléobjectif pour le modèle Pro, plus une paire de caméra grand-angle et téléobjectif de 48 mégapixels pour le modèle Ultra. Les caméras frontales resteront les mêmes, tout comme la puce Snapdragon 888 et le design en verre.

Le principal argument de vente sera la caméra.

Alors qu’un capteur photo de 50 mégapixels pourrait sembler être un déclassement par rapport au capteur de 108 mégapixels du Mi 11 pour le commun des mortels, Ice Universe affirme qu’il sera équipé du capteur ISOCELL GN2 de Samsung, qui, selon la société, sera doté de son nouveau « Dual Pixel Pro, une solution innovante de mise au point automatique dans toutes les directions qui augmente l’agilité pour capturer les moments tels qu’ils se déroulent ». Les nouveaux modèles Mi 11 seront les premiers smartphones à être livrés avec cette technologie, donc cela offrirait également un aperçu de ce que les caméras de Samsung pour la seconde moitié de l’année pourraient offrir.

Samsung ISOCELL GN2 will be the largest mobile phone sensor in 2021, which will bring an unprecedented experience, waiting for the Xiaomi phone at the end of the month.

Il s’agira du premier smartphone « Ultra » mondial de Xiaomi, le Mi 10 Ultra n’ayant été commercialisé qu’en Chine. Alors que Xiaomi a toujours été une marque forte, la société pourrait profiter de l’opportunité qui lui a été donnée par la neutralisation de la marque rivale, Huawei, Xiaomi a rapidement repris ses ventes et ses partenariats avec les opérateurs européens ont probablement augmenté sa visibilité.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!

We can’t wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).

This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf

— Xiaomi (@Xiaomi) March 22, 2021