Xiaomi va lancer un nouveau smartphone Mi MIX le 29 mars

Ayant annoncé un événement mondial pour le 29 mars, Xiaomi continue de lâcher des teasers pour les produits que la société prévoit de lancer lors de l’événement. Outre les Mi 11 Pro et Ultra, le géant chinois a confirmé qu’il dévoilera également un nouvel appareil de sa gamme Mi MIX.

Xiaomi est allé sur Weibo pour annoncer le prochain smartphone Mi MIX. Le teaser comporte le texte « Mix Coming Back » ainsi que la date de lancement. Xiaomi met en avant la caméra du futur smartphone de la gamme Mi MIX. Selon l’entreprise, le système de caméra sera doté de la technologie de lentille liquide.

Cette lentille permettrait d’obtenir un téléobjectif plus compact, capable de prendre des photos macro, ce qui rendrait inutile l’utilisation d’une caméra macro séparée. Xiaomi affirme également que l’utilisation d’une lentille liquide permettra une mise au point plus rapide et plus précise.

Jetez un coup d’œil à une vidéo teaser, jointe ci-dessous :

En dehors de cette information sur la caméra, Xiaomi n’a pas encore dévoilé les principales caractéristiques de l’appareil. Selon certaines rumeurs, l’appareil en question pourrait être le premier smartphone pliable commercial de la société. Xiaomi a teasé son smartphone pliable en 2019 et nous avons vu de multiples fuites à son sujet depuis lors. En fait, récemment, des prototypes de smartphone pliable ayant fait l’objet d’une fuite et portant la marque Mi MIX ont fait le tour de la toile.

The new @Xiaomi #MiMix is going to feature liquid lens tech, an infinitely-variable design factor. More info in just 4 days! pic.twitter.com/czfUavcGW6 —Daniel D (@Daniel_in_HD) March 25, 2021

Un smartphone pliable ?

Si l’on considère que Xiaomi n’a pas lancé de nouveaux smartphones dans la gamme Mi MIX après le MIX 3 (à l’exception du Mi MIX Alpha), il est possible que l’appareil soit commercialisé comme le MIX 4 dont on parle depuis longtemps. Un nom possible qui a surgi en ligne au cours des dernières semaines est Mi MIX 4 Pro Max.

Heureusement, l’attente pour connaître les spécificités ne sera pas longue puisque l’événement de lancement est à quelques jours seulement. Restez à l’écoute pour plus de détails.