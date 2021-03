Xiaomi pourrait augmenter le prix de ses smartphones en raison d’une pénurie de puces

C’est ce scénario qu’ a décrit Wang Xiang, président de Xiaomi, lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise. Les prix de ces puces critiques ont augmenté en raison de la faiblesse de l’offre et de la forte demande et, à moins de supprimer des fonctionnalités des futurs smartphones, Xiaomi pourrait être contraint de répercuter ces coûts sur les consommateurs .

En raison d’une combinaison de facteurs, dont beaucoup découlent de la pandémie de la COVID-19 l’année dernière, la demande de semi-conducteurs, en particulier de puces utilisées dans l’électronique grand public, a largement dépassé la capacité des fabricants à les fournir. D’abord observée dans l’industrie automobile, cette pénurie de puces s’est maintenant étendue aux composants informatiques ainsi qu’aux smartphones et menace non seulement l’offre de produits, mais aussi leurs prix .

Cependant, cela pourrait ne pas durer longtemps, et pas simplement à cause de la hausse des prix des composants, mais surtout à cause de la pénurie mondiale d’approvisionnement en puces.

Malgré leur absence sur le marché américain, les smartphones de Xiaomi, y compris ceux de sa sous-marque Redmi, ont été populaires et connus pour leurs prix très bas malgré des caractéristiques proches de celles d’un flagship. Ces prix ont en effet augmenté au fil des ans avec d’autres smartphones, mais les smartphones des gammes Mi et Redmi sont restés considérablement moins chers que leurs homologues.