ASUS lance le ROG Phone 5, un smartphone gaming très alléchant

ASUS vient de lancer son ROG Phone 5, son dernier smartphone de gaming, mais une tonne de petites améliorations font de lui le smartphone Android le plus puissant sorti à ce jour en 2021 — qui peut même surpasser le Galaxy S21 de Samsung dans certains benchmarks.

Ce n’est pas une surprise étant donné que le smartphone est doté de spécifications monstrueuses : toutes les versions du smartphone sont équipées du processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, et le modèle de base peut avoir 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM. Il existe également deux éditions plus chères du smartphone : le ROG Phone 5 Pro, qui est livré avec 16 Go de RAM, et le ROG Phone 5 Ultimate, en série limitée, avec 18 Go de RAM, une première mondiale.

Ces versions plus chères sont dotées d’un design légèrement plus raffiné et d’un panneau OLED à l’arrière pour afficher un message ou un logo personnalisable. Mais même le ROG Phone 5 de base est puissant et polyvalent, avec des boutons d’épaule à ultrasons, de fantastiques haut-parleurs, une recharge ultrarapide de 65 W pour sa batterie d’une capacité de 6 000 mAh — et une prise casque de 3,5 mm.

Le ASUS ROG Phone 5 de base commence à 799 € pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 899 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 999 € pour 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les versions plus sophistiquées sont encore plus chères, le ROG Phone 5 Pro coûtant 1 199 € pour 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui le place au même niveau de prix que le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Le prix du ROG Phone 5 Ultimate est tout aussi élevé : 1 299 € pour 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le ROG Phone 5 (16 Go RAM / 256 Go stockage) sera le premier à être commercialisé en France le 29 mars prochain, auprès des distributeurs partenaires Boulanger, Darty, FNAC, France Accessoires et LDLC.com, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store. Le ROG Phone 5 Pro sera disponible d’ici fin avril en France auprès des distributeurs partenaires Boulanger, Darty, FNAC, France Accessoires et LDLC.com, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store. Le ROG Phone 5 Ultimate sera disponible d’ici fin mai en exemplaires limités uniquement sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store.

Un must-have du jeu mais pas la photo

Comme vous pouvez l’imaginer, et comme ses prédécesseurs, le ROG Phone 5 est conçu pour les joueurs mobiles, avec des avantages matériels et logiciels, mais il y a beaucoup de choses dans ce smartphone qui plaisent aux consommateurs plus ordinaires, de la grande autonomie de la batterie au son impressionnant de la paire de haut-parleurs orientés vers l’avant.

À bien des égards, le ROG Phone 5 est un smartphone Android de premier plan qui rivalise avec la gamme Galaxy S21. Mais, son point faible reste le domaine de la photographie : la caméra à triple capteur photo à l’arrière du ROG Phone 5 n’inclut pas de téléobjectif, ce qui le désavantage par rapport à la fonction « Space Zoom » 30x du Galaxy S21, sans parler du logiciel de traitement des photos généralement supérieur dans les smartphones de Samsung.

Comme ses prédécesseurs, le ROG Phone 5 se concentre sur le jeu et non sur la photo, ce qui est un compromis qui peut convenir à certains consommateurs, mais qui doit être gardé à l’esprit pour ceux qui recherchent les meilleurs photophones.