Windows Spotlight arrive comme une option de fond d’écran de bureau sur Windows 10

Windows Spotlight est une fonctionnalité assez cool qui permet aux utilisateurs de changer automatiquement le fond d’écran de verrouillage sur leur appareil Windows 10 en utilisant des fonds d’écran de haute qualité fournis par Bing.

Et inutile de dire, étant donné qu’il aide à garder l’écran de verrouillage au goût du jour, avec des fonds d’écran assez agréable à l’œil, beaucoup de gens se demandaient comment il se fait que Microsoft n’ait jamais pensé que ce serait un grand ajout à l’arsenal de fonctionnalités de fond d’écran de bureau.

En effet, à peu près tout le monde utilise un fond d’écran de bureau, pourquoi ne pas leur permettre d’utiliser Windows Spotlight et ainsi obtenir un nouveau fond d’écran chaque jour ?

Pour une raison quelconque, Microsoft n’a pas pensé que cela valait la peine de e l’intégrer, de sorte que la plupart des gens ont simplement dû se tourner vers d’autres moyens de le faire, y compris les changeurs de fonds d’écran tiers ou simplement la configuration de leur propre collection de photos, puis l’utilisation de Windows 10 pour les cycles automatiquement.

Mais, il s’avère que Microsoft a finalement reçu le message, et travaille maintenant à l’introduction de Windows Spotlight pour la gestion des fonds d’écran de bureau.

La dernière version preview de Windows 10 est livrée avec cette fonctionnalité, bien que pour l’instant, elle ne soit pas activée. L’utilisateur de Twitter Albacore a réussi à la faire fonctionner, et comme vous pouvez le voir dans cette capture d’écran, la fonctionnalité peut être activée directement à partir de l’écran des paramètres d’arrière-plan.

Windows Spotlight now finally works as a desktop background source, if you choose to you use it you also get this “Learn about this picture” item in bottom right

Hovering over it shows the place’s name as well as credit, double clicking Bings the place (2/?) pic.twitter.com/seFqaBqVVF

— Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2021