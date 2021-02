Lenovo lance le ThinkVision P40w, le premier moniteur Thunderbolt 4 au monde

Lenovo inaugure la nouvelle ère Thunderbolt 4 d’Intel avec le ThinkVision P40w, le premier moniteur au monde à prendre en charge le Thunderbolt 4. Avec son pedigree « Think », le ThinkVision P40w est conçu pour les professionnels. Son format ultra-large de 21:9 permet de répartir les multiples fenêtres ouvertes sur l’écran de 39,7 pouces du moniteur.

Avec la prise en charge du Thunderbolt 4, le ThinkVision P40w est conçu pour les systèmes Windows 10 fonctionnant sur la plateforme de processeur Intel de 11e génération, y compris les ordinateurs portables équipés d’une puce Tiger Lake et les futures puces Rocket Lake conçues pour les ordinateurs de bureau. Les nouveaux systèmes Mac d’Apple équipés des processeurs M1 personnalisés du fabricant d’iPhone prennent également en charge le Thunderbolt 4. L’écran devrait donc fonctionner avec les derniers Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces disponibles sur le marché aujourd’hui.

En prenant en charge les 40 Gb/s de données et les vitesses de transfert vidéo du Thunderbolt 4, le ThinkVision P40w vise à vous aider à mieux gérer l’encombrement des câbles sur votre bureau. Le Thunderbolt 4 permet de connecter un seul câble entre l’écran ThinkVision et votre PC ou Mac pour gérer à la fois l’alimentation électrique et la connectivité vidéo.

En outre, grâce à un hub intégré à l’arrière, le câble Thunderbolt 4 peut ouvrir votre ordinateur portable ou de bureau Windows ou Mac à des ports supplémentaires, notamment une prise Ethernet, un DisplayPort et des ports Thunderbolt et USB supplémentaires.

Au total, Lenovo indique que le hub à l’arrière du ThinkVision P40w vous donne accès à un total de 12 ports et à un commutateur KVM intégré si vous souhaitez connecter deux ordinateurs au même moniteur et aux mêmes périphériques. Les ports Thunderbolt supplémentaires sur le moniteur vous permettront d’enchaîner un autre écran pour une installation multi-moniteur.

Un écran idéal pour les professionnels

Le ThinkVision P40w est doté d’un certain nombre de fonctionnalités qui raviront les créatifs. L’écran IPS regorgeant de pixels offre une résolution WUHD de 5 120 x 2 160 pixels, et l’écran est doté d’un revêtement antireflet et est certifié TUV pour le confort des yeux et pour réduire la fatigue oculaire lorsque vous regardez le panneau sur de longues périodes. En termes d’ergonomie, l’écran supporte les fonctions de levage, d’inclinaison et de rotation du support, mais vous pouvez également monter l’écran sur n’importe quel support de montage VESA compatible. Le ThinkVision se présente dans une teinte noir matte classique qui est la marque de fabrique des produits de la gamme Think de Lenovo. Il est doté de minces bords sur le dessus et les côtés et d’un menton (bord sous l’écran) légèrement allongé sur le dessous.

Le ThinkVision P40w atteint 98 % des espaces couleurs DCI-P3 et sRGB, et il est calibré en usine pour une mesure delta E inférieure à 2. L’écran a un taux de rafraîchissement de 75 Hz, donc il n’est pas idéal pour les jeux d’action rapide, mais il a un temps de réponse de 4 ms en mode Extrême. La luminosité peut atteindre 300 nits, et Lenovo a déclaré qu’il a un rapport de contraste de 1000:1.

Le ThinkVision P40w sera disponible en octobre 2021 au prix de 1 699 euros.