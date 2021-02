Une fuite dévoile les noms de code des smartwatches Wear OS de Samsung

Samsung devrait lancer deux nouvelles montres connectées cette année, et bien qu’une telle annonce ne soit pas nécessairement surprenante étant donné que la société renouvelle sa gamme de produits chaque année, le plus intéressant concerne le système d’exploitation qui alimentera les appareils.

Selon des personnes qui connaissent le sujet et les fuites qui ont fait les gros titres ces derniers temps, les nouvelles smartwatches de Samsung qui seront lancées cette année renonceraient à Tizen pour Wear OS, un changement qui, pour les Sud-Coréens, est quelque chose d’énorme.

Samsung investit dans Tizen depuis des années, dans le but d’en faire une plateforme digne de ce nom pour une plus grande variété de catégories de produits, dont les montres connectées. Mais si ces fuites sont exactes, alors la société pourrait enfin être prête à passer à Wear OS.

Et, selon les informations publiées par GalaxyClub, les deux nouvelles smartwatches sont appelées en interne « Wise » et « Fresh », et bien qu’il puisse s’agir de deux versions différentes du même modèle, on ne sait pas pour l’instant si elles fonctionnent sous Wear OS ou non.

Fresh est considéré comme un indice du passage de Tizen à Wear OS, bien que ce ne soit qu’une hypothèse pour l’instant et qu’il est probable que davantage d’informations soient publiées sur le Web à ce sujet dans les prochains mois.

Nouveaux noms de code pour les smartwatches

Le passage de Samsung à Wear OS donnerait également un coup de fouet à la plateforme portable de Google, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, le système d’exploitation pour les smartwatches n’a pas encore obtenu l’adhésion que le géant de la recherche attendait au départ.

Avec l’acquisition de Fitbit, Google devrait également lancer sa propre smartwatch, bien que les détails à cet égard manquent actuellement. Mais bien sûr, il serait tout à fait logique que Google rejoigne le marché des appareils Wear OS, d’autant plus que la société a déjà exploré un tel produit avec une Pixel Watch très attendue qui a été abandonnée à la toute dernière minute avant son lancement.