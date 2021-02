OnePlus 9 et 9 Pro pourraient se vanter d’impressionnantes vitesses de charge

Le lancement de la série OnePlus 9 est prévu pour le mois de mars, et nous entrons donc dans la période de pointe. Cela signifie que l’on peut s’attendre à de nombreuses fuites d’ici le lancement, dont la dernière en date détaille les tailles des batteries et donne des indications sur les vitesses de charge qui sont réellement impressionnantes sur le papier.

Selon Max Jambor, une source qui a fait ses preuves en matière d’information sur OnePlus, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro auront tous deux une batterie de 4 500 mAh.

C’est à peu près ce que l’on attend des smartphones haut de gamme de nos jours, bien qu’il n’y ait aucune amélioration par rapport aux OnePlus 8T et OnePlus 8 Pro. Mais ce qui est plus intéressant, c’est l’utilisation de deux icônes de batterie dans la fuite, ce qui pourrait être un indice d’une implémentation à deux cellules.

Le OnePlus 8T a été le premier appareil de la société à comporter une batterie à double cellule, ce qui permet de charger les deux batteries plus rapidement et simultanément pour atteindre une puissance de 65 W.

Il est donc probable que cet arrangement soit de nouveau utilisé et que la puissance de charge atteigne à nouveau au moins 65 W. Sur le OnePlus 8T, cela a permis de faire passer le smartphone de 0 à 100 % en 35 minutes environ, la plus grande partie de la charge se faisant dans les 20 premières minutes.

9 and 9 Pro pic.twitter.com/PHU385KmL9 — Max Jambor (@MaxJmb) February 9, 2021

Un adaptateur et un câble pour tous vos appareils

En plus d’une charge plus rapide pour votre smartphone, le même adaptateur et le même câble permettent également une charge rapide de 45 W USB PD (Power Delivery) pour d’autres appareils. En gros, vous pouvez utiliser le même chargeur pour votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur portable et vos accessoires, et obtenir des vitesses de charge élevées sur tous ces appareils.

Bien sûr, si c’est le cas sur le OnePlus 8T, nous pourrions même voir des améliorations pour le chargeur fourni avec le OnePlus 9, bien qu’il faille noter que la charge de 65W et les capacités de 4 500 mAh ont toutes deux déjà fait l’objet de fuites auparavant, donc ces spécifications semblent probables.

Les icônes de la double batterie pourraient être considérées comme un style graphique de Jambor, au lieu d’une allusion aux deux éléments de la batterie, alors prenez cela avec des pincettes.

3 smartphones attendus

Pour résumer ce que nous avons entendu sur les smartphones : il y aura probablement trois appareils dans la série, avec un OnePlus 9 Pro super-premium avec un écran incurvé et de meilleures caméras, un OnePlus 9 au milieu avec des spécifications internes similaires, et un troisième smartphone moins cher probablement nommé OnePlus 9E, qui devrait être alimenté par le processeur Snapdragon 870.

Lors de ce même événement, nous pourrions également voir la première smartwatch de la société et une nouvelle version de la gamme Nord. Autrement dit, si vous êtes un fan de OnePlus, il y a de quoi s’enthousiasmer.