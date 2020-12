Test du OnePlus 8T : une révolution dans la recharge, mais pas que ...

L’idée de départ de OnePlus était simple : il s’agissait de fabriquer un smartphone et un seul smartphone, le soi-disant « flagship killer », un appareil doté du processeur le plus rapide du marché pour un prix bien inférieur à celui des autres flagships. Aujourd’hui, l’univers de OnePlus est un peu différent. Elle ne vend pas un, ni deux, mais six smartphones différents. Essayer de choisir le bon smartphone OnePlus est un peu difficile, et le nouveau OnePlus 8T apporte encore plus d’incertitudes sur lequel acheter.

Donc… dans l’univers OnePlus, le nouveau OnePlus 8T est un peu moins cher que le produit phare de la société, le OnePlus 8 Pro, qu’elle a lancé en avril dernier, et il est aussi un peu plus cher que le OnePlus 8, un smartphone de taille et de spécifications presque identiques. C’est un drôle de compromis : le OnePlus 8T a bien le taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz du 8 Pro, mais il n’a pas sa configuration de caméra. Il est également équipé d’un écran plat, tandis que le 8 et le 8 Pro ont tous deux un écran incurvé. Et pour compliquer encore les choses, il ajoute un nouveau système de recharge révolutionnaire qu’aucun autre smartphone OnePlus ne possède jusqu’à présent.

Pour comprendre réellement où se place le smartphone dans la gamme OnePlus, explorons le OnePlus 8T en détail…

Ce qu’il y a dans la boîte :

OnePlus 8T

Chargeur 65 W (avec USB-C)

Câble USB-C à USB-C

Boîtier en silicone transparent

Outil SIM

Autocollants et manuel d’utilisation

OnePlus 8T : design

Les smartphones de OnePlus ont une apparence distincte, mais alors que le OnePlus 8T ressemble beaucoup à un smartphone OnePlus, il y a ici quelques modifications de conception qui le distinguent des anciens smartphones de la gamme. Le OnePlus 8T est un gros smartphone, mais raisonnablement gros. Il a la taille du Galaxy S20+, difficile à saisir d’une main, mais agréable. Il n’est pas aussi grand que le S20 Ultra ou le Note 20 Ultra, deux smartphones qui vont à l’extrême et tiennent à peine dans une poche. Le OnePlus 8T semble convenir parfaitement aux amateurs de gros smartphones, mais je souhaiterais vraiment que OnePlus en fasse un smartphone plus compact, car c’est ce qui manque actuellement dans la gamme.

Le OnePlus 8T possède une coque arrière en verre, protégé par la technologie Gorilla Glass, et un châssis métallique. Le design est très élégant, mais pas autant que celui d’un smartphone haut de gamme d’une grande marque.

Il y a une fine bosse de caméra dans le coin supérieur gauche de l’arrière du smartphone, qui loge les objectifs et le flash de la caméra arrière. Il se trouvait au centre de la dernière série de produits OnePlus, et la société indique que le bloc de caméra a été déplacé pour permettre l’inclusion d’une nouvelle technologie de refroidissement.

Le smartphone est commercialisé en deux coloris vifs, mais il y a une différence notable : la version Aquamarine Green que j’ai reçue a une finition brillante, mais si vous préférez un aspect mat, optez pour le modèle Lunar Silver.

Toujours le curseur d’alerte

Le port USB-C et le plateau SIM se trouvent sur le bas du smartphone, ainsi qu’un unique haut-parleur. Le bouton de volume se trouve sur le côté gauche, tandis que le bouton de déverrouillage et le curseur d’alerte se trouvent sur la droite. En effet, comme tous les autres smartphones OnePlus, vous disposez du curseur de mise en sourdine à trois positions, ce qui est extrêmement pratique et c’est une caractéristique que je souhaite que davantage de fabricants de smartphones Android adoptent.

Et non, aucune prise casque de 3,5 mm ne se trouve ici.

OnePlus 8T : écran

Il n’y a peut-être pas de OnePlus 8 T Pro cette année, mais OnePlus compense en grande partie ce manque en prenant des éléments clés du 8 Pro et en les incorporant dans ce smartphone. L’écran en est un excellent exemple. J’ai été incroyablement impressionné par l’écran du OnePlus 8 au début de l’année, et le OnePlus 8T est encore meilleur. Il dispose d’un écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution full HD+. Le bord extérieur de l’écran est réduit au minimum, ce qui maximise le rapport entre l’écran et le châssis pour un affichage quasi intégral.

La résolution de l’écran est de 2 400 x 1 080 pixels, ce qui correspond à 402 pixels par pouce. Cela signifie que c’est un excellent écran pour regarder des films et d’autres contenus, et j’ai constaté que les couleurs étaient également magnifiquement reproduites.

En tout cas, il est assez net, mais là où il excelle vraiment, ce sont les couleurs qui sont magnifiques sur cet écran, et la luminosité peut aller très haut pour que vous puissiez facilement utiliser le smartphone à l’extérieur.

Non seulement l’affichage est techniquement très bon, mais OnePlus a également introduit une nouvelle fonctionnalité importante : le always-on display. C’est un peu tard, mais OnePlus l’a bien implémenté avec 11 écrans différents disponibles dans ce mode, dont l’un (utile ou non, selon votre point de vue) vous montre combien de fois vous avez déverrouillé votre smartphone jusqu’à présent.

Un excellent taux de rafraîchissement

OnePlus a inclus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que l’écran se rafraîchit deux fois plus vite qu’un écran de 60 Hz, qui était la norme jusqu’à une date relativement récente. Cette fonctionnalité est de plus en plus répandue sur les smartphones haut de gamme, ce qui signifie que l’écran semble plus fluide lorsque vous faites défiler vos flux de réseaux sociaux ou que vous jouez. J’ai trouvé que cette fonctionnalité excelle sur le OnePlus 8T, et vous le remarquerez dès que vous commencerez à utiliser le smartphone.

Comme sur les OnePlus 8 et 8T, l’unique caméra frontale est logée dans un trou dans le coin supérieur gauche de l’écran. Cela ne prend pas beaucoup de place et se trouve dans le coin du smartphone, donc c’est assez discret.

OnePlus 8T : performances

En 2020, on s’attend à ce que les smartphones soient rapides et le OnePlus 8T est incroyablement rapide. Bien que ce soit difficile à dire après une simple période de test, même de quelques semaines, c’est la façon dont le smartphone se comporte après un certain temps qui est important. Mon expérience avec les smartphones OnePlus montre que si d’autres smartphones ralentissent après quelques années, les smartphones de la marque chinoise restent rapides. Ils fonctionnent tous rapidement pendant des années et sont extrêmement fiables, une distinction importante dont il faut tenir compte.

Le OnePlus 8T est équipé d’un processeur de premier ordre, le Snapdragon 865 de Qualcomm. C’est l’une des puces les plus puissantes du marché, bien que certains fleurons utilisent le Snapdragon 865+, légèrement plus récent, qui est optimisé pour le jeu. Vous n’aurez certainement pas de problème avec ce que peut faire le OnePlus 8T si vous optez pour le modèle de 12 Go de RAM.

Vous aurez également la possibilité de choisir entre 128 Go ou 256 Go de stockage. Si vous optez pour la version 128 Go, vous obtiendrez 8 Go de RAM, tandis que ceux qui sont heureux de dépenser un peu plus pour le modèle 256 Go obtiendront 12 Go de RAM.

Je vous recommande d’opter pour la version 12 Go et 256 Go de stockage s’il s’agit d’un smartphone que vous prévoyez d’utiliser pendant une longue période, car vous remplirez probablement votre smartphone d’applications, de médias et autres au fil du temps, et vous ne voudrez pas avoir à effacer des choses pour libérer de l’espace — et notez que les smartphones OnePlus ne disposent pas d’un port micro SD pour augmenter le stockage.

Connectivité 5G

Comme les autres smartphones OnePlus 8, le OnePlus 8T est doté d’une connectivité 5G, ce qui vous permet de profiter au maximum de la connectivité Internet de nouvelle génération. Notez cependant que pour utiliser la 5G, votre opérateur devra la prendre en charge, vous devrez avoir un contrat ou une carte SIM offrant la 5G, et vous devrez vous trouver dans une zone couverte. Autrement dit, cela ne sert à rien en France.

Une chose que nous j’ai remarqué, c’est que le OnePlus 8T chauffe de manière perceptive lorsque vous jouez et que vous effectuez des tâches intenses. Il n’est pas brûlant, mais il chauffe beaucoup. En matière de biométrie, vous disposez d’un capteur optique d’empreintes digitales qui est super rapide, beaucoup plus rapide que sur les smartphones Samsung, par exemple, et son utilisation s’est faite sans effort.

OnePlus a également prêté attention aux petits détails. Le moteur de vibration de ce smartphone est incroyable. Il fournit un retour subtil et précis. Taper sur un clavier avec un si beau retour de vibration est une joie et j’ai eu l’impression de taper plus vite et avec moins d’erreurs.

Et le smartphone fonctionne sur Android 11 dès sa sortie de la boîte. C’est le premier smartphone non Google avec Android 11 et OnePlus a également un excellent historique avec les mises à jour Android.

Qualité du son et des haut-parleurs

Le OnePlus 8T n’a pas de prise casque de 3,5 mm, mais la société a lancé de véritables écouteurs sans fil à des prix extrêmement abordables et avec de telles options économiques disponibles, il est difficile de se plaindre. La qualité des haut-parleurs est également décente, mais pas tout à fait la meilleure que nous ayons entendue.

OnePlus 8T : caméras

Si vous avez de nombreuses raisons d’acheter le OnePlus 8T, il y en a une qui vous incite à chercher ailleurs : la caméra. Concernant celle-ci, les améliorations de la caméra sont un peu moins spectaculaires, mais OnePlus a un peu modifié les choses. Le module principal de la caméra reste le même que le module 48 mégapixels a ouverture f/1.7, le Sony IMX586, avec OIS utilisé dans le OnePlus 8 (et le même que sur le OnePlus 7T) et il est accompagné d’un capteur ultra-large, d’un capteur macro, d’une caméra monochrome et d’une caméra frontale de 16 mégapixels à ouverture f/2,4 à focale fixe.

La caméra ultra-large a maintenant un champ de vision légèrement plus large que celui du OnePlus 8, à 123 degrés contre 116 degrés, bien que sa résolution et son ouverture soient toujours de 16 mégapixels et avec une ouverture f/2,2. Cependant, la caméra macro a connu une hausse de résolution, passant de 2 mégapixels, assez inutile, à 5 mégapixels, plus utile.

Le nouveau capteur photo monochrome de 2 mégapixels est le plus intéressant à cet égard. Il est utilisé en conjonction avec le capteur principal pour ajouter des capacités supplémentaires de collecte de lumière. Par ailleurs, OnePlus a également ajouté un mode portrait vidéo avec un faux fond bokeh et un nouveau mode vidéo nocturne pour prendre des images en mouvement la nuit.

La performance de la caméra principale correspond à celle que l’on peut attendre d’une telle caméra. C’est-à-dire qu’elle est très bonne et comparable à celle de la caméra des OnePlus 8 et 7T, mais rien de particulièrement spécial. Comme pour ses prédécesseurs, dans son mode par défaut, la caméra prend en fait des images de 12 mégapixels ; vous devez sélectionner le mode de 48 mégapixels si vous voulez des images de plus haute résolution.

Le mode macro est une amélioration considérable et tant que votre sujet ne bouge pas trop, vous pouvez obtenir d’impressionnants gros plans. Il en va de même pour le capteur photo monochrome. Bien que cela n’ajoute pas plus de détails en soi, les capacités de collecte de lumière supplémentaires signifient que les images ont en fait l’air plus détaillées grâce à la réduction du bruit. Le seul reproche que je fais à la caméra monochrome est qu’elle n’a pas de mode propre dans l’application de la caméra. Il faut plutôt sélectionner le menu « Filtres », puis faire défiler jusqu’à la fin pour atteindre le filtre « Mono ». C’est encore plus étrange de le trouver ici, car OnePlus a pris soin d’expliquer qu’il ne s’agit pas du tout d’un filtre.

En ce qui concerne la vidéo, les capacités de base restent les mêmes, le OnePlus 8T pouvant capturer du 4K jusqu’à 60 fps, entièrement stabilisé, et du 1080p jusqu’à 60 fps, tandis que les séquences au ralenti peuvent être capturées jusqu’à 240 fps en 1080p et 480 fps en 720 p. La qualité est bonne, mais les détails fins prennent souvent l’apparence d’une peinture à l’huile lorsqu’on les examine de près.

OnePlus 8T : autonomie

L’autonomie de la batterie du 8T est très bonne. Vous obtenez une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, d’une taille raisonnable et avec une utilisation moyenne, j’ai passé une journée entière sans avoir besoin de le recharger, mais ce n’est pas un smartphone qui vous offrira une autonomie de 2 jours.

Le OnePlus 8T est livré avec un nouveau chargeur révolutionnaire de 65 W qui permet de recharger le smartphone en 30 minutes environ. Vous n’avez plus besoin de recharger votre smartphone la nuit. C’est un gros plus et il est frustrant de voir le peu d’attention que cette fonction reçoit. Alors que le MagSafe d’Apple fait l’objet d’une grande médiatisation, la technologie OnePlus Warp Charge est à peine vantée.

OnePlus utilise deux batteries pour atteindre ces vitesses de charge exceptionnelles et promet que la charge rapide n’endommagera pas vos batteries plus vite qu’une charge standard. L’entreprise affirme que les batteries résisteront à 800 cycles de charge jusqu’à ce qu’elles atteignent 80 % de leur capacité, ce qui est égal, voire supérieur, aux statistiques d’une charge normale. Et les affirmations de Samsung, Google et Apple concernant la recharge rapide semblent… un peu dépassées.

Le OnePlus 8T n’est pas équipé d’un chargeur sans fil parce qu’il n’en a pas besoin : la charge Warp Charge de 65 W vous permet de charger 70 % de votre batterie en moins de 20 minutes. C’est tout simplement incroyable.

en 10 minutes — 39 %

en 15 minutes — 58 %

en 20 minutes — 72 %

en 25 minutes — 87 %

en 30 minutes — 98 %

32 minutes — 100 %

OnePlus 8T : verdict

Une autre raison d’acheter le OnePlus 8T est le prix : ce smartphone coûte 599 euros, avec le chargeur, une protection d’écran et un étui inclus dans la boîte. C’est vraiment agréable d’avoir un tel smartphone entre les mains à un tel prix. Cependant, il existe quelques rivaux de taille : le Pixel 5 est un smartphone plus compact, avec une autonomie encore meilleure et des performances de caméra très alléchantes, mais il est doté d’un processeur plus lent.

Le Galaxy S20 FE se présente dans un châssis en plastique, mais il est doté de la même puce Snapdragon 865 et offre de meilleures performances sur la photo. Et l’iPhone 12 de cette année coûte un peu plus cher que le OnePlus 8T tout en ajoutant une puce plus rapide, un design plus compact, l’écosystème iOS et un bloc de caméra plus performant.

Alors, votre choix est fait ?