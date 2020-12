Samsung travaille sur un capteur photo de 600 mégapixels

Il semble que les smartphones aient pris le contrôle de l’industrie des caméras d’une manière différente. Alors que les caméras professionnelles s’en tiennent encore à des capteurs à deux chiffres, les caméras de Samsung et de Sony jouent déjà dans le domaine des trois chiffres.

Si vous pensiez qu’un capteur photo de 108 mégapixels était déjà le summum, votre mâchoire pourrait tomber à la confirmation non officielle que Samsung travaille déjà sur un capteur qui, dans un avenir lointain, disposera de 600 millions de pixels à l’arrière d’un smartphone.

L’idée d’un appareil photo de 600 mégapixels semble presque trop ridicule pour être vraie, mais la source de Ice universe suggère que Samsung est très sérieuse à ce sujet. Heureusement, il y a aussi une justification plus ou moins raisonnable de cette caractéristique, ainsi que l’assurance qu’elle ne sera pas disponible de sitôt.

Tout comme avec les capteurs de 108 mégapixels, vous ne pouvez pas vraiment prendre de photos ou enregistrer des vidéos à une résolution de 108 mégapixels, bien que cela soit certainement possible. Au lieu de cela, en utilisant des méthodes de regroupement de pixels comme la récente technologie Nonacell de Samsung, les pixels adjacents sont compressés en un seul avec une densité d’information lumineuse plus élevée.

Concrètement, Samsung souhaite que ce capteur de 600 mégapixels permette de zoomer en 4K et 8K sans trop perdre de détails.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh —Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Trop gros à l’heure actuelle

Bien que cela puisse être intéressant pour les photographes, les conséquences d’un capteur aussi grand sont plus que peu pratiques pour les smartphones. Samsung elle-même souligne que le capteur de 0,8 micromètre de 1/0,57 pouce occuperait environ 12 % de l’arrière du smartphone. Le plus ridicule, peut-être, est qu’il aurait également une épaisseur d’environ 13,2 mm, ce qui augmenterait l’épaisseur du smartphone, et le ferait passer au-delà de 22 mm.

Bien sûr, Samsung s’efforce de résoudre ce problème, mais elle ne pourra probablement pas le faire à temps pour les vaisseaux phares de l’année prochaine. La technologie ISOCELL de Samsung a certainement connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, mais, malgré toutes ces innovations, Samsung n’arrive toujours pas à atteindre les meilleures références en matière de photographie mobile.