Le Galaxy S21 de Samsung sera équipé du Snapdragon 888 et de 8 Go de RAM

Samsung devrait dévoiler le Galaxy S21 dans environ un mois, car la date de lancement serait plus précoce que d’habitude, et plus nous nous approchons de ce moment, plus les informations sur l’appareil font les gros titres. Cette fois, il s’agit d’un benchmark Geekbench suggérant que le Galaxy S21 pourrait être alimenté par le processeur Snapdragon 888, et c’est plus ou moins une confirmation que le prochain modèle serait à nouveau proposé avec deux versions de puces.

Tout d’abord, c’est le processeur Exynos 2100, le processeur maison de Samsung qui sera installé sur les versions internationales du Galaxy S21. Ensuite, c’est ce Snapdragon 888, qui sera très probablement utilisé sur les modèles de Galaxy S21 vendus en Corée du Sud, aux États-Unis et sur une série d’autres marchés — pas sur le marché français.

Il va sans dire que cette approche risque d’entraîner une nouvelle fois une comparaison des performances entre les variantes Exynos et Snapdragon, et à moins qu’elles n’offrent les mêmes performances, attendez-vous à une nouvelle vague de critiques à l’encontre de la société sud-coréenne.

Selon ce référentiel, le Galaxy S21 devrait être équipé de 8 Go de RAM, bien que ce soit très probablement le cas de la version standard du smartphone. Le Galaxy S21 Ultra haut de gamme devrait également être doté de 12 Go de RAM, et le choix de stockage le plus important serait probablement de 256 Go ou 512 Go, une carte micro-SD étant également proposée.

Quel reste des spécifications ?

Samsung devrait utiliser une configuration à trois caméras sur le Galaxy S21, comprenant un capteur photo grand-angle de 12 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et un capteur photo téléobjectif de 64 mégapixels. Tous les appareils sont censés prendre en charge l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps avec stabilisation Super Steady. Le smartphone pourrait également être équipé de la fonction d’enregistrement vidéo 8K à 30 fps. La caméra principale serait capable de passer automatiquement du mode d’enregistrement vidéo 30 fps au mode 60 fps, en fonction des conditions d’éclairage.

Le Galaxy S21 pourrait être équipé du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.1, du GPS, du 5G, de l’UWB, d’un port USB-C, de haut-parleurs stéréo et de Samsung Pay. Le smartphone serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh, d’un système de charge rapide, d’un système de charge rapide sans fil et d’un système de charge sans fil inversée.

Adieu la gamme Galaxy Note

Le Galaxy S21 Ultra sera également compatible avec le stylet S Pen de Samsung, car les Sud-Coréens commencent la migration de la gamme Galaxy Note à la gamme Galaxy S.

L’objectif final est d’arrêter complètement la gamme Galaxy Note, bien que des personnes proches du sujet suggèrent qu’au moins un autre modèle serait mis en ligne, et il y a une chance que ce soit la version 2021. En d’autres termes, le Galaxy Note 21 pourrait être le dernier Galaxy Note à voir le jour, après quoi toute la série serait abandonnée.