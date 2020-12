Le Raspberry Pi 4 se dote enfin d’un ventilateur officiel

Le Raspberry Pi 4 est sans doute l’itération la plus puissante du populaire ordinateur monocarte. La Fondation Raspberry Pi l’a véritablement gonflé avec diverses options de mémoire, de ports et de processeur, faisant de ce petit ordinateur une alternative de bureau plus viable.

Cependant, contrairement aux ordinateurs de bureau plus établis, le Raspberry Pi 4 pourrait avoir du ma à rester au frais avec des charges lourdes et prolongées. À cette fin, la Fondation Raspberry Pi a enfin lancé un ventilateur officiel qui s’intègre facilement dans le boîtier officiel du Raspberry Pi 4.

On pourrait considérer que le lancement de ce produit a lieu quelques années trop tard, maintenant qu’il existe une poignée de sociétés, petites et grandes, qui proposent de minuscules ventilateurs et dissipateurs de chaleur. Le fait d’avoir un ventilateur officiel présente toutefois un avantage commercial pour la Fondation. Elle peut vendre des kits et des paquets avec son Raspberry Pi 4 et les acheteurs n’auront pas à se soucier de devoir chercher un ventilateur compatible à utiliser.

Bien que l’idée d’ajouter un ventilateur à un Raspberry Pi puisse sembler un peu ridicule — après tout, la plupart des gens ont tendance à vouloir réduire le nombre de ventilateurs d’ordinateur, et non pas à en ajouter — cela témoigne de la puissance et des performances que les utilisateurs peuvent tirer d’un Raspberry Pi de nos jours.

Le Raspberry Pi 4 a probablement plus besoin d’un ventilateur que ses prédécesseurs, notamment en fonction de comment les gens l’utilisent. Bien que la SBC ait été conçue pour la dissipation de la chaleur, c’est généralement le cas pour les tâches courantes qui nécessitent très peu de sollicitations sur le processeur lorsque l’ordinateur est « à découvert ». Cependant, une fois que vous le glissez dans un boîtier et que vous l’utilisez pour des processus plus complexes, vous aurez certainement besoin d’un refroidissement actif pour éviter que le processeur ne s’essouffle.

Uniquement avec le boîtier officiel

L’avantage de ce ventilateur officiel pour le Raspberry Pi 4 ne peut être apprécié que si vous utilisez déjà un boîtier officiel. Il se fixe simplement sous le couvercle du boîtier pour que vous n’ayez pas à modifier le boîtier juste pour l’adapter. Cependant, comme tous les autres ventilateurs de la marque, vous dites en fait au revoir à certaines de ces broches GPIO. De toute façon, vous ne pouvez pas accéder facilement à ces dernières à l’intérieur du boîtier. Le ventilateur se fixe sur le couvercle du boîtier officiel du Pi 4. Il offre jusqu’à 1,4 CFM de débit d’air sur le processeur, la mémoire et le circuit intégré de gestion de l’énergie. Selon le blog, le ventilateur du boîtier aspire l’air depuis les connecteurs USB et Ethernet, le fait passer à travers le petit dissipateur de chaleur fixé au processeur et l’évacue par la fente pour carte SD.

Le ventilateur pour boîtier officiel Raspberry Pi 4 coûte 5 euros, ce qui porte la combinaison totale à 10 euros si vous n’avez pas encore le boîtier officiel. En plus de fournir un accessoire attendu depuis longtemps, ce ventilateur, ainsi que l’étrange, mais impressionnant ordinateur-clavier Raspberry Pi 400, montre comment la fondation adopte l’image du Raspberry Pi 4 comme un ordinateur de bureau de fortune pour des tâches de tous les jours.