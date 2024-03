Transformez vos idées en réalité : Relevez le Experience AI Challenge de Raspberry Pi

La Fondation Raspberry Pi, en partenariat avec Google DeepMind, a lancé l’Experience AI Challenge pour inciter les jeunes de moins de 18 ans et leurs mentors à développer des projets uniques d’intelligence artificielle (IA).

Cette initiative éducative met l’accent sur l’apprentissage par projet, encourageant les participants à collaborer, à faire preuve d’esprit critique et à appliquer leurs connaissances à des problèmes du monde réel en créant des solutions d’IA.

La participation au défi est gratuite et offre plusieurs avantages :

Le défi promeut l’apprentissage pratique de l’IA dans le cadre d’un projet.

Il vise à encourager les compétences en matière de résolution de problèmes et l’innovation chez les jeunes.

Les participants sont chargés d’identifier des problèmes du monde réel et de concevoir des solutions basées sur l’IA.

Un dossier complet de ressources est fourni, comprenant :

Un guide du mentor pour la mise en place et le déroulement du défi.

Un guide du créateur avec des points de discussion pour la planification et la conception du projet.

Un cahier de travail pour documenter les idées et les progrès.

Du matériel de soutien et des conseils de dépannage pour les participants.

Date limite de soumission

Il ne s’agit pas d’un concours comme les autres, mais d’une occasion unique de vous plonger dans l’IA, en utilisant le Raspberry Pi pour concevoir des solutions susceptibles de faire la différence dans le monde réel. En vous lançant dans cette aventure, vous serez à la pointe de la technologie de l’IA. Vous aurez l’occasion d’affiner vos compétences en matière de résolution de problèmes et de travailler sur un projet qui pourrait bien être présenté lors d’un événement prestigieux. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous recevrez également un retour d’information personnalisé et un certificat attestant de votre réussite. Il est encore temps de participer au défi : la date limite de soumission est fixée au 24 mai 2024.

S’initier à l’intelligence artificielle

Le défi Experience AI est conçu pour être une aventure d’apprentissage complète. Vous recevrez un dossier de ressources comprenant des guides pour les mentors et les créateurs, un cahier de travail pour élaborer vos idées et des documents supplémentaires pour vous soutenir tout au long du parcours. Ces outils sont là pour vous aider dans les phases de planification, de conception et d’exécution de votre projet d’IA.

Ce défi consiste à apprendre par la pratique. Avec le Raspberry Pi comme boîte à outils, vous donnerez vie à des concepts d’IA, en renforçant votre savoir-faire technique et en approfondissant votre compréhension de l’IA. Vous serez encouragé à innover et à résoudre des problèmes réels, en découvrant comment l’IA peut être utilisée au profit de la société.

Mais vous ne travaillerez pas seul. La collaboration avec vos pairs et les conseils de vos mentors seront essentiels pour vous permettre de réfléchir, de relever les défis et de peaufiner votre projet. Cet environnement collaboratif est idéal pour aiguiser votre esprit critique.

Construisez vos propres projets d’IA

Le mentorat joue un rôle essentiel dans le défi. Des mentors expérimentés vous apporteront leurs conseils et leur soutien, vous guidant dans la concrétisation de vos idées en toute confiance. Le défi met l’accent sur l’application de l’IA pour résoudre des problèmes concrets. Vous choisirez des problèmes qui vous tiennent à cœur et utiliserez l’IA pour élaborer des solutions efficaces.

Tout au long du défi, de nombreuses ressources seront à votre disposition. Le guide du mentor vous aidera à diriger le projet, le guide du créateur vous aidera à planifier efficacement votre projet, le cahier de travail du plan directeur assurera le suivi de vos idées et de vos progrès, et les documents d’accompagnement vous donneront des conseils de dépannage.

Si vous êtes prêt à explorer le monde de l’IA, à acquérir des compétences inestimables et à apporter une contribution positive à la société, c’est l’occasion ou jamais. Avec le soutien de la Fondation Raspberry Pi et de Google DeepMind, vous ne participez pas seulement à un concours ; vous rejoignez une communauté qui valorise l’innovation, l’apprentissage et l’impact sur le monde réel.