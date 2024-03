Raspberry Pi 5 : Guide des meilleurs systèmes d’exploitation

Si vous vous demandez quel est le meilleur système d’exploitation pour votre projet Raspberry Pi ou pour utiliser le mini PC comme ordinateur de tous les jours. Le Raspberry Pi OS est le système d’exploitation de prédilection de nombreux utilisateurs. C’est la version officielle de Linux pour votre Raspberry Pi 5 et elle est conçue pour être stable et rapide.

Elle dispose de toutes les fonctionnalités de base nécessaires pour l’informatique de bureau et le codage, et il est optimisé pour garantir la fluidité des graphiques. Mais si vous n’aimez pas son aspect simple et la façon dont il gère plusieurs tâches, vous devriez peut-être regarder ailleurs. Ce guide rapide vous présente différents systèmes d’exploitation pour Raspberry Pi 5 qui peuvent être utilisés de différentes manières en fonction de vos besoins.

Si vous recherchez quelque chose de plus professionnel, Ubuntu 23.10, également connu sous le nom de Mantic Minor, pourrait vous convenir. Son bureau épuré et son dock facilitent l’accès à vos applications. Il est idéal pour la lecture en continu de vidéos en haute qualité et vous offre un grand contrôle sur vos paramètres. La façon dont vous passez d’une application à l’autre est différente de celle du Raspberry Pi OS, qui pourrait donc mieux vous convenir.

Systèmes d’exploitation du Raspberry Pi

1. Raspberry Pi OS

Anciennement connu sous le nom de Raspbian, Raspberry Pi OS, est le système d’exploitation officiel de la famille d’ordinateurs Raspberry Pi. Il est basé sur Debian, ce qui garantit un environnement stable et sûr pour les utilisateurs. Ce système d’exploitation est optimisé spécifiquement pour le matériel Raspberry Pi, offrant une expérience utilisateur transparente et fluide, en particulier sur le Raspberry Pi 5.

Il comprend une suite d’outils de programmation et d’applications adaptés aux besoins éducatifs, aux amateurs et aux développeurs. Le système d’exploitation présente une esthétique simple et basique, axée sur la simplicité et la fonctionnalité. Il est doté d’une prise en charge optimisée du GPU, ce qui améliore les performances graphiques pour toute une série d’applications, de l’informatique de bureau à la lecture multimédia.

Toutefois, la simplicité de son design et de ses fonctionnalités, comme le sélecteur de tâches graphique, peut ne pas convenir aux utilisateurs à la recherche de fonctions de gestion des tâches avancées ou d’une esthétique moderne. Raspberry Pi OS fait l’objet d’un développement actif, l’accent étant mis sur l’amélioration de la stabilité et des performances dans son vaste référentiel de paquets. C’est un excellent choix pour ceux qui découvrent le Raspberry Pi ou qui recherchent un environnement stable, basé sur Debian et optimisé pour ce matériel.

2. Ubuntu 23.10 (Mantic Minor)

Ubuntu 23.10, nom de code Mantic Minotaur, représente une mise à jour significative de la série Ubuntu, offrant une interface professionnelle et soignée avec un écosystème d’applications robuste. Cette version se distingue par ses performances accrues, notamment en matière de lecture de médias en streaming 1080p, ce qui en fait un choix solide pour la consommation de médias et les tâches informatiques générales. Le système d’exploitation introduit un nouveau centre d’applications, qui offre un moyen plus intuitif de gérer les paquets deb et snap. Ceci, combiné au nouvel installateur, vise à améliorer l’expérience du premier utilisateur d’Ubuntu Desktop.

L’inclusion de GNOME 45 apporte des barres latérales pleine hauteur et une multitude d’améliorations en termes d’ergonomie et de performances, améliorant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur. Ubuntu 23.10 est conçu pour répondre à un large éventail d’utilisateurs, des débutants aux professionnels, en offrant des paramètres de contrôle étendus et un sélecteur d’applications conventionnel pour ceux qui recherchent une expérience plus raffinée et personnalisable. Son dock simplifie l’accès aux applications fréquemment utilisées, améliorant ainsi la productivité.

3 Armbian

Armbian est un système d’exploitation léger, basé sur Debian, conçu pour les cartes de développement ARM, y compris le Raspberry Pi 5. Il offre un puissant outil de configuration piloté par menu ainsi que des utilitaires Debian standard, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses applications dès la sortie de la boîte. Le système d’exploitation comporte un shell BASH et un bureau léger basé sur XFCE, offrant une interface utilisateur simple mais efficace. Armbian est connu pour sa simplicité et sa puissance, offrant un processus de démarrage standard et une expérience d’installation directe lors de la première utilisation.

Cependant, ses performances en matière de lecture de médias en continu peuvent être moins bonnes que celles d’autres distributions, probablement en raison d’une optimisation moindre pour des configurations matérielles ou des codecs multimédias spécifiques. L’accent mis par Armbian sur la fourniture d’un système d’exploitation propre et efficace pour les appareils ARM en fait un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d’un environnement basé sur Debian et optimisé pour leur matériel.

4. OpenFyde

OpenFyde, basé sur Chromium OS, est un système d’exploitation open source conçu pour une large gamme d’appareils, y compris le Raspberry Pi 5. Il excelle dans les applications en ligne et la lecture de médias en continu, grâce à sa légèreté et à son optimisation pour les tâches basées sur le Web.

Le système d’exploitation offre un framework de compilation simplifié qui dissocie le développement des fonctionnalités de l’adaptation du matériel, ce qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres services en nuage à l’aide des interfaces fournies par OpenFyde. En mettant l’accent sur des solutions 100 % open source et des licences open source souples, OpenFyde fournit une plateforme flexible et personnalisable pour les utilisateurs qui se consacrent principalement à la navigation sur Internet, aux applications en ligne et à la diffusion en continu.

Le fait que OpenFyde soit adapté à un ordinateur connecté à la télévision souligne l’importance qu’il accorde à la consommation de médias, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs à la recherche d’un environnement basé sur Chromium OS et optimisé pour les activités en ligne.

5. Kali Linux

Kali Linux est un système d’exploitation spécialisé conçu pour le piratage éthique, la sécurité des réseaux et les tests de pénétration. Il comprend une suite complète d’outils pour la collecte d’informations, l’analyse des vulnérabilités et la criminalistique numérique, destinés aux professionnels et aux passionnés de la sécurité. La distribution offre des ressources spécialisées pour mener des évaluations et des analyses de sécurité, ce qui en fait un outil inestimable pour les personnes impliquées dans la cybersécurité.

L’accent mis par Kali Linux sur les tâches liées à la sécurité garantit que les utilisateurs ont accès aux derniers outils et technologies pour protéger les réseaux et les systèmes contre les vulnérabilités et les menaces. En tant que distribution conçue pour le piratage éthique et la sécurité, Kali Linux offre un environnement robuste aux utilisateurs qui cherchent à améliorer leurs compétences en cybersécurité ou à effectuer des évaluations de sécurité à titre professionnel.

6. Systèmes d’exploitation spécialisés

Plusieurs systèmes d’exploitation spécialisés s’adressent à des applications de niche, offrant des solutions optimisées pour des tâches spécifiques. Il s’agit notamment de Lumina pour les amateurs de musique, LibreELEC pour un lecteur multimédia Kodi dédié, Recalbox pour les jeux rétro, FullPageOS pour l’affichage numérique, Moodlebox pour l’enseignement et les systèmes domotiques.

Chaque système d’exploitation spécialisé est conçu en fonction d’un objectif particulier, nécessitant dans certains cas du matériel ou des configurations supplémentaires. Ces systèmes d’exploitation offrent aux utilisateurs des expériences sur mesure, garantissant que leurs besoins et préférences spécifiques sont satisfaits, qu’il s’agisse de divertissement, d’éducation ou d’automatisation.

7. Android by Emteria

Android by Emteria apporte l’expérience familière du système d’exploitation Android au Raspberry Pi 5, en offrant une interface mobile et un écosystème d’applications. Cette version est particulièrement intéressante pour les projets qui bénéficient de la vaste disponibilité des applications et de l’interface tactile d’Android, ce qui en fait un choix polyvalent pour une large gamme d’applications. Le plan de démarrage gratuit, bien que nécessitant la création d’un compte, constitue un point d’entrée accessible pour les utilisateurs qui cherchent à explorer l’écosystème Android sur leur Raspberry Pi 5.

L’accent mis par Android by Emteria sur la fourniture d’un environnement familier et convivial en fait un excellent choix pour les projets nécessitant une compatibilité avec les applications mobiles ou des interactions basées sur le toucher.

Verdict

En conclusion, chaque système d’exploitation offre des fonctionnalités et des optimisations uniques adaptées à des cas d’utilisation et à des configurations matérielles spécifiques. De l’informatique générale de bureau et de la programmation avec Raspberry Pi OS aux tâches spécialisées avec C Linux et Android by Emteria, les utilisateurs disposent d’un large éventail d’options à choisir, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences.

Le Raspberry Pi 5 peut donc fonctionner avec un grand nombre de systèmes d’exploitation différents. Que vous soyez un développeur, un passionné de médias, un gourou de la sécurité ou simplement un amoureux de la technologie, vous trouverez votre bonheur. Le choix d’un système d’exploitation pour le Raspberry Pi 5 implique de trouver un équilibre entre l’utilisation prévue de l’appareil, les exigences en matière de performances et les préférences personnelles en matière d’interface et de fonctionnalité. Chaque système d’exploitation offre des atouts uniques, qu’il s’agisse d’informatique générale, d’utilisation professionnelle, de streaming multimédia, de tests de sécurité ou d’applications spécialisées.